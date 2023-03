Für eine Gesunde Nachtruhe Tipps für das Schlafzimmer

Beim Thema »gesundes Wohnen« kommt dem Schlafzimmer eine wichtige Bedeutung zu: Kaum etwas ist wichtiger für unser Wohlbefinden als ein gesunder Schlaf. Aber wie richtet man das Schlafzimmer optimal ein, um wirklich gut entspannen zu können?

Das Schlafzimmer dient der Erholung, Entspannung und Regeneration des Körpers: Es kommt dabei in besonderem Maße darauf an, wie wir es gestalten. Das fängt bei der Raumfarbe an. Auch, wenn die Augen bei einem Großteil der im Schlafzimmer verbrachten Zeit geschlossen sind, haben die Farben einen großen Einfluss auf unsere Stimmung. Die Wirkung ist dabei individuell unterschiedlich: Während manchen kalt wird, wenn sie in einen blau gestrichenen Raum kommen, empfinden andere diese Farbe gerade als gemütlich und entspannend. Empfehlenswert als Wandfarbe für das Schlafzimmer ist ein zartes Rosa. Dieses soll beruhigend wirken, weil es nach kurzer Zeit den Blutdruck merklich senkt. Auch die Bettwäsche sollte zum Farbkonzept des Schlafzimmers passen.

Beim Fußboden sollten natürliche Materialien gewählt werden. Holz oder Kork lassen sich gut sauber halten und sorgen für Gemütlichkeit. Ein Teppichboden mit kurzen Florfasern ist für Allergiker gut geeignet, weil Staubpartikel darin festgehalten werden.

Bei der Einrichtung sollte man auf klare Struktur und Schlichtheit achten. Nach Möglichkeit sollten Möbel und Einrichtungsgegenstände, die hier nicht erforderlich sind, auch nicht vorhanden sein. Sollte aus Platzgründen dennoch der Schreibtisch im Schlafzimmer stehen, empfielt es sich, eine gewisse Abgrenzung zum Bett herzustellen, beipsielsweise mittels eines Paravents oder Schiebegardinen. Für eine gesunde Schlafumgebung eignen sich perfekt Möbel aus Massivholz. Besondere Bedeutung kommt hier Zirbenholz zu: Diese spezielle Holzart werden Eigenschaften zugeschrieben, die sich positiv auf die Schlafqualität auswirken. Dies hängt mit den ätherischen Ölen des Holzes zusammen, die eine entspannende Wirkung aufweisen.