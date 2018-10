× Erweitern Fertigbaucenter mannheim

Das Deutsche Fertighaus Center Mannheim bietet rund 40 komplett eingerichtete Musterhäuser von mehr als 30 Herstellern. Diese »begehbaren Baupläne« bilden die Basis für die individuelle Planung des Bauprojekts – ganz nach den Bedürfnissen und dem Budget der Bauherren und den örtlichen Bauvorschriften. Ein Keller zählt zu den Bauelementen, die von vornherein in die Planung aufgenommen und daher besonders sorgfältig abgewogen werden müssen. Die Musterhäuser im Deutschen Fertighaus Center Mannheim zeigen große Vielfalt an Größe und Baustilen – von der Stadtvilla bis zum raffiniert aufgeteilten Mehrgenerationenhaus, vom kompakten Siedlerhaus für kleine Grundstücksgrößen bis zum großzügigen ebenerdigen Bungalow. Die Bauherren haben die Wahl zwischen unterschiedlichen förderfähigen Energieeffizienzklassen von KfW 55 bis KfW 40 plus. Ebenso können sie unter den Ausbaustufen wählen, also beim Innenausbau selbst mit anpacken oder das Haus schlüsselfertig übernehmen.

Deutsches Fertighaus Center Mannheim

dienstags bis sonntags, 10-17 Uhr, Maimarktgelände

www.deutsches-fertighaus-center.de