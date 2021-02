Moderne Blockhäuser überzeugen auf allen Gebieten: Sie präsentieren sich in verschiedenen Architekturstilen, werden ökologisch und nachhaltig produziert und gebaut und ihre Lebensdauer steht beispielsweise Steinhäusern in nichts nach.

Die lange Tradition und Weiterentwicklung in der Herstellungstechnik garantiert höchste Qualität. Jedes Wohnblockhaus von Fullwood wird individuell bis ins Detail mit den Bauherren geplant, exakt im Werk gefertigt und in wenigen großen Wandelementen zur Baustelle geliefert. Dort wird es in kürzester Zeit perfekt montiert, wobei die Bauherren sich ihre Baustufe aussuchen können. Von der Richtmeistermontage mit viel Eigenleistung bis hin zum schlüsselfertigen Haus ist alles möglich. Die Haus- und Heizungstechnik ist ebenso frei wählbar wie die Bemusterung sämtlicher Ausbaumaterialien.

Ob naturhelles Kiefernholz, das Nachdunkeln darf, mit weißen Pigmenten aufgehellte Blockwände, mit UV-Schutz gegen Nachdunkeln geschütztes Vollholz oder farbig gestrichene Holzwände – alles ist möglich und auf Wunsch mit weiß oder farbig gestrichenen Innenwänden in Leichtbauweise kombinierbar.

Fenstergröße und -anzahl, Grundrissvorlieben, Landhausstil oder Pultdacharchitektur – dem individuellen Geschmack wird bei Fullwood keine Grenze gesetzt. Die guten Dämmeigenschaften der Massivholzwände bewirken neben viel Behaglichkeit einen niedrigen Heizenergieverbrauch. Solare Energiegewinnung, Geothermie, Wärmepumpen, Pellets, Belüftungsanlagen, BUS für smartes Wohnen – es ist alles erlaubt, was Komfort und niedrige Betriebskosten sowie Ressourcenschonung und Umwelt-/Klimaschutz begünstigt.

Ausgezeichnet mit den RAL-Gütesiegeln für »Herstellung« und »Montage«, trumpfen Holzhäuser von Fullwood Wohnblockhaus außerdem mit dem RAL-Gütezeichen für »CO2 senkende Bauwerke« auf. Mehr Qualitätsgarantie und Klimaschutz geht nicht.

Fullwood Wohnblockhaus Süd, Haller Str. 42, 74549 Wolpertshausen, Tel. 07904-94460, www.fullwood.de