Geballte Kompetenz: Die Küchen-Profis in Mosbach

× Erweitern v.l. Michael Schmidt, Theresa Rohrbach und Marco Gundel

Egal ob es um die Modernisierung der gebrauchten Küche oder um eine neue Einbauküche geht: Die Küchen Galerie in Mosbach ist genau der richtige Ort für die moderne Küche im aktuellen Stil.

Wie bei jedem anderen Thema spielt auch beim Küchenkauf die Individualität eine wichtige Rolle. Wer sich eine neue Küche anschafft, möchte meistens die Gelegenheit nutzen, die eigene Persönlichkeit und Individualität auszudrücken. Und natürlich gilt es so viele Details festzulegen: Lieber eine Dunstabzugshaube oder ein Muldenlüfter? Ist eine Arbeitsplatte aus Granit einer aus Holz vorzuziehen, oder ist Beton doch die bessere Wahl? Und natürlich: Nimmt man lieber einen klassischen Gas- oder Elektroherd oder entscheidet man sich für einen Induktionsherd? Kompetente Beratung ist unerlässlich.

Zum Glück für all jene, die sich eine individuell auf sie abgestimmte Küche wünschen, gibt es seit Mai diesen Jahres die Küchen Galerie in Mosbach - hier wird bei 27 Musterküchen auf 600 Quadratmetern garantiert jeder fündig. So kann die Küche nicht einfach nur im Katalog betrachtet, sondern tatsächlich gesehen, gefühlt und erlebt werden. In der umfassenden Küchenausstellung finden sich aktuelle Küchenmodelle der führenden Marken aus jedem Preissegment, damit sich Kunden Anregungen holen, über aktuelle Küchentrends informieren oder vielleicht sogar für ihre Traumküche entscheiden können.Zudem bringen Marco Gundel und Michael Schmidt, die beiden Gründer der Küchen Galerie, langjährige Branchenerfahrung mit, zusätzlich zu einem großen Maß an Motivation. Sie hegen den Wunsch, ihren Kunden dabei zu helfen, mit der Küche einen Raum zu schaffen, in dem sie sich rundum wohlfühlen können.Gerade Marco Gundel liegt die Begeisterung für das Thema Küche praktisch im Blut, da bereits sein Vater ein Küchenstudio leitete. Michael Schmidt ist auf dem Gebiet ebenfalls kein Neuling, sondern bereits seit über zwanzig Jahren im Bereich Küchenmontage tätig - er weiß ganz genau, was er tut und meistert auch die schwierigste Einbausituation. Aus diesem Grund sind die beiden ideale Partner. Marco Gundel, Michael Schmidt und ihre Mitarbeiter sorgen dafür, dass die Kunden nur die beste Leistung erhalten. Von der Beratung über die Planung bis zur Montage greift alles ineinander und ist perfekt synchronisiert. Die Küchen Galerie bietet in jeder Hinsicht vollen Service. Die Planung erfolg nach neuesten Technikstandards mit dem 3D-Küchenplaner. Zusätzlich garantiert werden pünktliche Lieferung und professionelle Montage.

Hinzu kommt, dass die Küchen Galerie als Mitglied des Einkaufsverbands KüchenTreff über einen starken Partner verfügt. Der Einkaufsverband ist mit über 380 Geschäften in ganz Europa vertreten und gilt als Markenzeichen für preisgünstige Qualitätsküchen, bei denen nichts dem Zufall überlassen wird.

Faszinierende Küchen und erstklassige Beratung – für jede Wohnsituation finden Marco Gundel und Michael Schmidt die passenden Küchenmöbel, sodass ihre Kunden Akzente setzen und ihre Küche gemäß den eigenen Vorstellungen individualisieren können.

Küchen Galerie Mosbach

Pfalzgraf-Otto-Straße 42

74821 Mosbach, Fon: 06261-8994715

www.kueche-mosbach.de