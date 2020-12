Geschenktipps für Weihnachten

Noch bis zum 19. Dezember finden bei der Schreinerei Wirth die Zirben-Aktionswochen statt – das ist der ideale Zeitpunkt, sich nach sinnvollen Weihnachtsgeschenken umzusehen.

Was ist in diesen unruhigen Zeiten wichtiger als ein gesunder Schlaf? Genau diesen garantiert das Bettsystem Relax 2000 aus Zirbenholz. Das Herzstück des einzigartigen Systems sind die Spezialfederkörper. Diese ermöglichen eine flexible Einsinktiefe bis zu 70 Millimeter und gewährleisten damit eine perfekte Körperanpassung sowie die Entlastung der Wirbelsäule während des Schlafs. Dank der Spezialfederkörper lässt sich das Relax 2000 Schlafsystem mit wenigen Handgriffen auf die persönlichen Bedürfnisse und individuellen Schlafgewohnheiten einstellen; selbst eine Anpassung der Schulter- und Beckenentlastung ist rasch vorgenommen. Die gänzlich unbehandelten Massivholzteller, wahlweise aus Zirben- oder Buchenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt, bringen ein weiteres Stück Natur in das Schlafzimmer.

Zu den Besonderheiten und Vorteilen des Relax 2000 gehören unter anderem hervorragender Luftaustausch und Feuchtigkeitsabtransport, dauerhaft perfekte Körperanpassung, volle Elastizität der Matratze über 10 Jahre und länger sowie optimale Entspannung der Wirbelsäule und Erholung für die Anforderungen des Alltags. Außerdem sind ausschließlich gesundheitlich unbedenkliche Materialien im Einsatz. Es wird ein optimaler Härtegrad garantiert – tiefes Einsinken, hartes Liegen und daraus resultierende Schlafprobleme und Schwitzen werden verhindert. Die Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer e.V. (IGR) zertifiziert das Schlafsystem als »rundum empfehlenswert«: Das Relax 2000 bietet seit 20 Jahren unübertroffene Schlafergonomie für über 200.000 Konsumentinnen und Konsumenten.

Die Themen »Homeoffice« und »mobiles Arbeiten« sind in den letzten Monaten aufgrund der Corona-Pandemie immer allgegenwärtiger geworden. Auch hier kann die Schreinerei Wirth dabei helfen, die Homeoffice-Zeit durch individuelle Gestaltung so angenehm zu machen wie möglich. Die »Mini Office« Produkte der Firma Hammerbacher wie beispielsweise der absperrbare Wandschreibtisch mit klappbarer Tischplatte sind ideal dazu geeignet, die Produktivität in den eigenen vier Wänden zu erhöhen.

