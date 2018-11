Hampp Bauunternehmung GmbH - Anspruchsvoll und aus einer Hand

× Erweitern Foto: Hampp Bauunternehmungen GmbH

Wer hochwertig und anspruchsvoll bauen möchte, ist bei der Firma Hampp Bauunternehmung GmbH in Ilsfeld an der richtigen Adresse. Das Portfolio des in dritter Generation geführten Familienunternehmens umfasst die Rohbautenerstellung für Einfamilien-, Doppel-, und Mehrfamilienhäuser, Büro- und Industriebauten - für private, öffentliche und gewerbliche Auftraggeber. Neben fachmännischer Bauleitung und Bauüberwachung der Projekte zählt ebenso schlüsselfertiges Bauen samt Planung, Bauleitung und Ausführung dazu. Die Bauunternehmung Hampp GmbH hat sich über die Jahrzehnte hinweg bei Bauherren, Architekten und öffentlichen Stellen einen guten Ruf erarbeitet. Die lange Erfahrung im Hochbau zeichnet sich durch beste Qualität, Termintreue, Baubetreuung und Service ab. Ein moderner Maschinenpark und fachlich ausgebildetes Personal ermöglichen es, den hohen Anforderungen der Kunden stets problemlos gerecht zu werden. Alle schlüsselfertigen Objekte werden in gehobener Ausstattung zum garantierten Festpreis angeboten.

Hampp Bauunternehmung GmbH, Lauffener Straße 17-19, 74360 Ilsfeld

Fon: 07062-97315-0, www.hampp-ilsfeld.de