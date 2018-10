Hasenbeim Sicherheitssysteme

× Erweitern Hasenbein Sicherheitssysteme

Über 1.500 zufriedene Kunden hat Hasenbein Sicherheitssysteme aus Schwaigern mit leicht zu bedienenden und bezahlbaren Funk-Alarmanlagen des Weltmarktführers in Sicherheitstechnik gewonnen. Oft steigen die Täter durch Terrassentüren oder nicht einsehbare Fenster nahezu geräuschlos ein. »Deshalb haben wir uns auf die Außenhautsicherung der Objekte spezialisiert«, sagt Günter Hasenbein. »So kann die Alarmanlage auch bei Anwesenheit der Bewohner eingeschaltet werden. Kleinere Tiere wie Katzen und Hunde werden von unseren Bewegungsmeldern nicht erkannt. So kann man sich bei Anwesenheit ungestört frei bewegen«. Über ein integriertes Telefonwahlgerät wird der Einbruch an bis zu drei Rufnummern gemeldet. Eine Wachdienstaufschaltung ist auch möglich. Das System ist nach bis zu vier Stunden Montage ohne Schmutz einsatzbereit. Neben Alarmanlagen installiert Hasenbein Sicherheitssysteme professionelle Videoüberwachung, (Video-) Türsprechanlagen und Notrufsysteme.

Hasenbein Sicherheitssysteme

Römerhöfe 3, 74193 Schwaigern, Fon: 07138-9868136

www.hasenbein-sicherheit.de