Haus | Bau | Energie 2024, 14. &15.09.

Jeder Eigentümer einer Immobilie ist permanent am Lernen: Vom 14. bis 15. September gibt es die sehr gute Möglichkeit dazu, mehr zu wissen und zu erfahren: Auf der »Haus I Bau I Energie« im Carmen Würth Forum Künzelsau finden interessierte Besucher garantiert den richtigen Ansprechpartner für ihre vielen Fragen und Überlegungen. Seit Jahren schon ist der Herbst-Messetermin im Hohenloher Land optimaler Treffpunkt für alle, die neu bauen, renovieren oder einfach ihr Häusle gut erhalten möchten. Investitionen in Immobilien haben derzeit nicht Hochkonjunktur und dennoch gelten sie langfristig als gut und richtig. Egal, ob man einen Neubau plant, die veraltete Heizung im Keller ersetzen muss, mit Photovoltaik auf dem Dach liebäugelt oder einfach das ganze Haus zukunftssicher machen möchte – alle Möglichkeiten gilt es abzuwägen, eventuelle staatliche Förderung zu erfragen und letztendlich richtig zu entscheiden. Die Haus I Bau I Energie bietet an den zwei Messetagen eine Plattform an Herstellern, Handwerksbetrieben, Dienstleistern und unabhängigen Beratungsstellen. Ihr geballtes Knowhow umfasst die gesamte Skala rund um Neubau, Sanierung, Finanzierung, Förderung, Haustechnik, Wohnen und Garten. Kleine Balkonkraftwerke oder Balkon-Photovoltaikanlagen sind inzwischen sowohl finanziell erschwinglich als auch unbürokratisch zu realisieren. Das Dach mit in den Ziegeln eingebauter Photovoltaik zu decken ist eine neu angebotene Technik. Auch im Fensterbau besteht auf Grund neuer Materialien ein hohes Potential an Einsparmöglichkeiten. Neben hochkarätigen Wirtschaftspartner konnten wir für eine Präsenz und aktive Teilnahme diese Partner gewinnen: »Das Klima-Zentrum Hohenlohe« (klima-hohenlohe.de), das Informationsprogramm »Zukunft Altbau« mit der Ausstellung zum Thema »Energieeffizienz in Haushalten«, gefördert durch das Umweltministerium Baden-Württemberg, das Polizeipräsidium Heilbronn mit Referaten zum Thema »Prävention und Aufklärung zu Einbruchsschutz und Telefonbetrug etc.« sowie die Raiffeisenbank Hohenloher Land eG mit detaillierten Informationen zu möglichen Finanzierungen und staatlichen Förderungen.

Im Forum bieten namhafte Experten für die Besucher der Haus I Bau I Energie im Stundentakt reichlich zusätzliches Fachwissen. Das Vortragsprogramm ist wie gewohnt breit gefächert und dennoch jährlich um neue Themen bereichert. Unter dem Link kuenzelsau.hbe-messe.de/programm können die Besucher sich bereits vorab über die Vortragsthemen informieren. Für jede anfallende Frage und Überlegung der Häusle-Besitzer: Auf der Haus I Bau I Energie findet er eine Menge wichtiger Informationen und Angebote. Rund 60 Aussteller stehen dafür an beiden Messetagen Rede und Antwort für alle interessierten Besucher im Carmen Würth Forum Künzelsau.