Haus I Bau I Energie 2025: Alles fürs Projekt, 20. und 21.09.25

Der etablierte Herbst-Messetermin in Künzelsau ist die optimale Anlaufstelle für alle, die neu bauen, ­renovieren oder einfach ihr Häusle gut erhalten möchten. Die Messefachleute aus der Messe ­Sindelfingen veranstalten seit Jahrzehnten an ­vielen Standorten in ganz Baden-Württemberg die Spezialmesse rund ums »Häusle« und Eigentum und sind mit ihrer Erfahrung auf diesem Gebiet führend. Auf der Haus I Bau I Energie vom 20. bis 21. September im Carmen Würth Forum finden ­interessierte Besucher deshalb garantiert den ­richtigen Ansprechpartner für ihre vielen Fragen und Überlegungen.

Egal, ob man einen Neubau plant, überlegt, die veraltete Heizung mit einer Wärmepumpe zu ersetzen, mit Photovoltaik auf dem Dach liebäugelt oder ­einfach das ganze Haus zukunftsfähig und sicher machen möchte – alle Möglichkeiten gilt es abzuwägen, eventuelle staatliche Förderung zu erfragen und letztendlich richtig zu entscheiden. Die HAUS I BAU I ENERGIE bietet an den zwei Messetagen eine Plattform an Herstellern, Handwerksbetrieben, Dienstleistern und unabhängigen Beratungsstellen. Ihr geballtes Knowhow umfasst die gesamte Skala rund um Neubau, Sanierung, Finanzierung, Förderung, Haustechnik, Sicherheit und Wohnen.

Die Fachleute nehmen sich gerne Zeit, mit jedem ­interessierten Kunden genau sein spezielles ­Problem durchzusprechen, zeigen Vorteile und ­Risiken der jeweiligen Technologien auf; legen individuelle Lösungen vor und erleichtern dadurch die Entscheidung. Im Forum bieten außerdem namhafte Experten in kostenlosen Vorträgen im Stundentakt reichlich zusätzliches Fachwissen. Die Themen des Vortragsprogramms sind, wie alle anderen Informationen auch, bereits im Vorfeld auf www.hbe-messe.de abrufbar.

Haus I Bau I Energie 2025, Sa. 20. und So. 21. September, 10 bis 17 Uhr, Carmen Würth Forum, Künzelsau, www.hbe-messe.de