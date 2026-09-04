»Haus|Bau|Energie« am 10. und 11.10. in Künzelsau: Nur noch wenige Ausstellerplätze frei

Auch 2026 findet im Carmen Würth Forum in Künzelsau wieder die Messe »Haus|Bau|Energie« statt. Am 10. und 11. Oktober ist es soweit.

Wer rund um Künzelsau und darüber hinaus den Traum vom eigenen Zuhause verwirklichen oder seine Immobilie modernisieren möchte, findet hier die perfekte Plattform. Die Messe bringt regionale Kompetenz, innovative Lösungen und nachhaltige Ideen rund ums Bauen, Wohnen und Energiesparen zusammen. Somit ist die »Haus|Bau|Energie« die ideale Gelegenheit für große und kleine Unternehmen aus der Baubranche, sich angemessen zu präsentieren. Sie ermöglicht es Unternehmen, mit einem ebenso hochinteressierten wie investitionsbereiten Publikum ins Gespräch zu kommen: Bauherren, Eigenheimbesitzer, Renovierer, Sanierer und alle, die ihre Immobilie zukunftssicher gestalten möchten. So bietet sich die Möglichkeit, das eigene Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen direkt vor Ort zu präsentieren, persönliche Kontakte zu knüpfen und neue Kunden zu gewinnen.

Denn die »Haus|Bau|Energie« ist eine Messereihe, die sich in Baden-Württemberg fest etabliert hat. An insgesamt fünf Standorten, neben Künzelsau auch Tuttlingen, Sindelfingen, Friedrichshafen und Donaueschingen, begeistert sie mit einem hochwertigen Messekonzept. Eine stilvolle Präsentation, eine große Vielfalt an Ausstellern sowie spannende Themen rund um Bauen, Renovieren und Energieeffizienz machen die Veranstaltung zu einem echten Treffpunkt der Branche. Noch sind Ausstellerplätze verfügbar, doch diese sind begehrt.

Das erfahrene Team der »Haus|Bau|Energie«-Messe sorgt mit dem Rundum-Sorglos-Paket nicht nur für einen reibungslosen Ablauf der Messe, sondern hilft auch dabei, den persönlichen Messeauftritt zu optimieren, egal, ob es um Standbau, Mobiliar, Serviceleistungen oder Werbemöglichkeiten geht. Zu den angebotenen Werbemaßnahmen gehören Straßenplakate, Bauzaunbanner sowie Großflächenplakate im Umkreis von 30 km. Des Weiteren gehören zum Paket Anzeigen in allen relevanten Tageszeitungen und Magazinen, Bewerbung und Präsenz in gängigen Social-Media-Kanälen, Flyerverteilung und Presseberichte an umfangreiche Verteiler. Kostenlos für Aussteller sind Freikarten, Flyer und Plakate.

Ansprechpartner für Messeaussteller:

Michaela Hohenstein, Tel.: +49 70 317 91-1 04, michaela.hohenstein@messe-sindelfingen.de

Manuela Schabla Tel.: +49 70 317 91-1 18, manuela.schabla@messe-sindelfingen.de

Mehr Infos unter: hbe-messe.de