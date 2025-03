HAUS I BAU I ENERGIE Fellbach 2025 am 15. März

Wer ein Bau- oder Sanierungsprojekt plant, findet auf der Messe HAUS I BAU I ENERGIE in Fellbach hilfreiche Informationen und Ansprechpartner. Fossile Energien werden eher teurer als günstiger, sind klimaschädlich und nur begrenzt vorhanden. So gilt es, Alternativen zu finden. Wer sein Haus energetisch optimiert, spart Energie und schont Umwelt und Geldbeutel. Möglichkeiten, die Immobilie »klimafit« zu machen, gibt es viele: neue ­Photovoltaik, platzsparende Balkonkraftwerke, innovative Heizsysteme, Hausdämmung oder Fenstertausch. Doch welche Maßnahmen sind am ­effektivsten und welche Fördermittel stehen zur Verfügung? Die Baumesse HAUS I BAU I ENERGIE greift – als regionale Messereihe in Baden-Württemberg – diese Themen auf und versammelt mit Fachbetrieben, Institutionen, Verbänden und unabhängigen Beratungsstellen aus der Region ­eine Vielzahl an Experten unter einem Dach. Zahlreiche Aussteller präsentieren sich in der Alten Kelter Fellbach mit einer breiten Produktpalette zu den Themen Hausbau, Energiesparen, Modernisierung, Innenausbau, Sicherheitstechnik, gesundes Wohnen. Um einen Weg durch den Förderdschungel zu weisen und eine individuell auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnittene Finanzierung zu finden, stehen zudem Beraterinnen und Berater mit ihrem Knowhow auf der Messe zur Verfügung. Im Forum HAUS I BAU I ENERGIE bieten namhafte Experten Fachwissen im Stundetakt. Das Vortragsprogramm ist breit gefächert und deckt topaktuelle Themen aus der Bau- und Energiewirtschaft ab. Alle Vorträge sind im Eintrittspreis enthalten. Egal, ob es ums Bauen, Renovieren, Modernisieren oder Sanieren geht, mit einem Besuch auf der HAUS I BAU I ENERGIE lässt sich das persönliche Bau- oder Sanierungsprojekt bestmöglich planen und auf individuelle Bedürfnisse zuschneiden. Eintritt 6,-€, ermäßigt 4,- €, unter 16 Jahren Eintritt frei. wol

HAUS I BAU I ENERGIE, Sa. 15. März, 10 bis 17 Uhr, So. 16. März, 11 bis 17 Uhr, Alte Kelter, Fellbach, hbe-messe.de