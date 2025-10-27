Haus I Bau I Energie 2025 in Sindelfingen, 8.11. bis 9.11.

Vom 8. bis 9. November bietet sich auf der Haus I Bau I Energie im Glaspalast Sindelfingen die ­optimale Gelegenheit, alle Fragen zu den Themen Sanierung, Verbesserung der Energieeffizienz, ­Optimierung oder auch Neubau der eigenen Immobilie mit Experten zu besprechen. Wichtiger denn je ist es, sich selbst klar zu werden über die richtigen Schritte, deren Finanzierung und Realisierung. Die Möglichkeiten hier werden immer vielfältiger und es ist viel Sach- und Fachverstand gefordert, ehe weitreichende Entscheidungen getroffen werden.

Die HAUS I BAU I ENERGIE bietet an den zwei ­Messetagen eine sehr wichtige Hilfe an. Hersteller, Handwerksbetriebe, Dienstleister und unabhängigen Beratungsstellen sind an beiden Messetagen ausschließlich für die Fragen der Besucher an ihren Ständen. Mit ihrem geballten Knowhow in den ­Gebieten Neubau, Sanierung, Finanzierung, Förderung, Wohnen, Haustechnik, aber auch mit Info zur Einbruchssicherung helfen sie gerne und beantworten individuelle Fragen. Auf der Freifläche vor und um den Glaspalast wird das Angebot mit weiteren Info-Ständen komplettiert.

Mit der Aktion »Energie- und Wärmewende-­wochen« wiesen die Initiatoren von Landkreis und Stadt Sindelfingen erst im Oktober darauf hin, wie wichtig und dringend dieser Aufgabenbereich ist. Auf der Haus I Bau I Energie stehen Partner dieser Aktion und weitere Organisationen wie »Energieportal Süd GmbH«, »Verbraucherzentrale«, »Energieagentur Kreis Böblingen« und das Polizeipräsidium Ludwigsburg mit wichtigen Fachinformationen für die Besucher bereit.

Vorträge von Experten: Namhafte Fachleute bieten den Besuchern der Haus I Bau I Energie unbezahlbares, vielfältiges Expertenwissen in ihren Referaten. Dieses Jahr sogar im ½-Stunden-Takt, somit ist das Angebot an aktuellen Themen noch größer. Alle Vorträge sind im Eintrittspreis enthalten. Das gesamte Vortragsprogramm steht unter www.hbe-messe.de zum Abruf bereit. Der Eintritt kostet für ­Erwachsene € 6,-, ermäßigt (Schüler, Studenten, Schwer-behinderte, Auszubildende, Rentner) € 4,-. Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre haben freien Eintritt.

Haus I Bau I Energie 2025: Sa. 8 und So. 9. November, 10 bis 17 Uhr

Glaspalast, Sindelfingen, www.hbe-messe.de