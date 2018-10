× Erweitern Holzbau Küstner

Holzbau Küstner ist der Partner in Sachen Holzbau in Neuenstadt am Kocher. Küstner war bereits seit seiner Gründung im Jahre 1903 ein Familienbetrieb.Erich Küstner, der seinerseits 1984 den Betrieb Übernommen hatte, übergab die Führung 2013 an seine Söhne. Das ist bereits die 4. Generation. Die Produktpalette beinhaltet unter anderem Holzrahmenbauweise, Neu- und Altbauten, Asbestsanierungen, Dachflächenfenster, Carports, Flachdächer und Pergolen. Das Team von Holzbau Küstner sucht ab sofort einen Zimmerer oder Bauhelfer. Schriftliche Bewerbungen können per Post an die Adresse in Neuenstadt am Kocher geschickt werden.

Holzbau Küstner GbR

Mühlweg 37, 74196 Neuenstadt am Kocher

Fon: 07139-1735

www.holzbau-kuestner.de