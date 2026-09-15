Immobilienmärkte im Süden und Norden Deutschlands im Vergleich

Zumeist wird der Immobilienmarkt in Deutschland als ein Block wahrgenommen, dabei sind die regionalen Unterschiede enorm. Zwischen Flensburg und Friedrichshafen liegen nicht nur etwa 1.000 Kilometer, sondern auch große Unterschiede in Kaufpreisen, Mietrenditen und Marktentwicklung. Wer über eine Immobilie als Kapitalanlage nachdenkt, sollte sich über die Unterschiede von Nord und Süd im Klaren sein. Diese Unterschiede haben nämlich wesentlichen Einfluss auf Wertentwicklung, Vermietbarkeit und Risikoprofil eines Investments langfristig.

Norddeutsche Märkte: Das Küstenland, Hafenstädte mit moderaten Kaufpreisen

Immobilienwirtschaftlich sind die Märkte im hohen Norden durch die Küstenlage und eine eher durchmischte Wirtschaftsstruktur geprägt. Hamburg ist als größte Stadt des Nordens der Hauptanker und weist Kaufpreise auf, die sich den beiden Metropolen München und Frankfurt annähern. Abgesehen von Hamburg sinken die Quadratmeterpreise jedoch erheblich. Laut Marktberichten des Immobilienverbandes IVD lagen die Kaufpreise für Bestandswohnungen zuletzt in Städten wie Rostock, Schwerin oder Kiel erheblich unter dem Bundesdurchschnitt.

Ferienimmobilien an Nord- und Ostsee sind ein eigenes Segment. Sylt, Rügen und Usedom erzielen Preise wie in den besten Lagen der süddeutschen Alpen. Sie folgen aber den saisonalen Nachfragemustern. Die demografische Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein ist regional unterschiedlich. Während die Küstenzentren an Bevölkerung zunehmen, sind die Binnenländer rückläufig. Für Anleger bedeutet das: Standort entscheidet mehr über die Rendite als in den dichter besiedelten Regionen.

Bayerns und Baden-Württembergs Ballungsräume: München, Stuttgart und der Druck der Industrie

Bayern und Baden-Württemberg gelten seit Jahren als die wirtschaftlich stärksten Bundesländer. In beiden ist die Arbeitslosenquote regelmäßig unter dem Bundesschnitt, das Bruttoinlandsprodukt je Kopf gehört zu den höchsten in Deutschland. Diese wirtschaftliche Basis spiegelt sich direkt auch auf den Immobilienmärkten wieder. München führt seit Jahren die Rangliste der teuersten deutschen Städte an, gefolgt von Frankfurt und Stuttgart. In der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg spielt die Automobilindustrie eine zentrale Rolle, unterstützt von einem soliden Mittelstand und einer begrenzten geografischen Bebauungsfläche, die gemeinsam die Preisentwicklung maßgeblich beeinflussen. Interessierte an einer Kapitalanlage in Stuttgart finden einen Markt vor, der durch hohe Nachfrage, geringe Leerstandsquoten und ein strukturell limitiertes Neubauangebot gekennzeichnet ist.

Die geographische Lage Stuttgarts macht die Ausweisung neuer Baugebiete schwierig. Daher bleibt der Anteil an Neubauten niedrig, was dazu führt, dass die Preise für bestehende Immobilien stabil bleiben. Ähnliche Trends lassen sich auch in München und Freiburg beobachten. Allerdings liegen die Bruttomietrenditen in diesen Städten häufig unter denen norddeutscher Mittelzentren, da die Kaufpreise schneller gestiegen sind als die Mieten.

Kennzahlen im direkten Vergleich

Ein genauerer Blick auf konkrete Kennzahlen zeigt die Unterschiede. Die durchschnittlichen Kaufpreise für Eigentumswohnungen lagen in München zuletzt bei etwa 9.500 bis 10.500 Euro pro Quadratmeter, während sie in Stuttgart zwischen 5.500 und 6.500 Euro lagen. Hamburg befand sich preislich im ähnlichen Rahmen wie Stuttgart. In Städten wie Rostock oder Kiel wurden Preise zwischen 3.000 und 4.500 Euro pro Quadratmeter erreicht. Die Bruttomietrendite in Rostock lag bei etwa 4 bis 5 Prozent, während sie in München häufig unter 3 Prozent blieb.

Die Bevölkerungsprognosen des Statistischen Bundesamtes zeigen eine gespaltene Aussicht. Für Baden-Württemberg und Bayern wird bis 2040 ein leichtes Wachstum prognostiziert, während für Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt ein Rückgang erwartet wird. Diese Daten sind entscheidend für die langfristige Bewertung von Investments, insbesondere in Bezug auf Mietausfallrisiken.