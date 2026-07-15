Innovationsfabrik in Heilbronn mit Architekturpreis Beispielhaftes Bauen ausgezeichnet

Die Innovationsfabrik Heilbronn hat eine weitere Auszeichnung erhalten. Im Juni entschied eine sechsköpfige Jury bei 70 Einreichungen über die Sieger im Wettbewerb „Beispielhaftes Bauen“ der Architektenkammer Baden-Württemberg. Der beeindruckende Holz-Kubus im Zukunftspark Wohlgelegen – im Mai 2025 offiziell eröffnet – gehört zu den 22 prämierten Bauprojekten im Stadt- und Landkreis Heilbronn.

In ihrer Bewertung nannte die Jury die Innovationsfabrik ein Gebäude, das „eindrucksvoll die Möglichkeiten des modernen Holzbaus zeigt und dessen konstruktive und gestalterische Qualitäten unmittelbar erlebbar macht“.

Dominik Buchta, Geschäftsführer der Stadtsiedlung Heilbronn GmbH: „Wir freuen uns außerordentlich über diese erneute Auszeichnung. Die Innovationsfabrik steht für unseren ganzheitlichen Anspruch an nachhaltiges und zukunftsweisendes Bauen. Dass das Gebäude nun auch von der Architektenkammer als ‚Beispielhaftes Bauen‘ gewürdigt wird, bestätigt unseren Weg, Architektur und Ökologie in Einklang zu bringen – und das mit einer Strahlkraft, die weit über Heilbronn hinausreicht. Mein Dank gilt allen Beteiligten, die dieses außergewöhnliche Projekt möglich gemacht haben.“

Die Verleihung der Urkunden und Plaketten findet am Donnerstag, 19. November 2026, statt. Anschließend werden die ausgezeichneten Projekte in einer Ausstellung, einer Broschüre, im Internet sowie in der App „Architekturführer Baden-Württemberg“ präsentiert.

Weitere Auszeichnungen

Bereits im September 2025 wurde die Innovationsfabrik als Finalist des Deutschen Architekturpreises ausgezeichnet und zählt damit zu den herausragendsten architektonischen Projekten Deutschlands. Mit seiner ressourcenschonenden Holzbauweise, einer angenehmen Raumakustik und seiner markanten Ästhetik hat das Gebäude bereits mehrere Fachjurys überzeugt; darunter auch eine Nominierung für den renommierten DAM Preis 2026 sowie die Aufnahme in die Shortlist. Darüber hinaus stand die Innovationsfabrik in der engeren Auswahl für den Deutschen Holzbaupreis 2025 und ist mit dem Siegel „best architects 25“ ausgezeichnet worden.

Das Projekt der Stadtsiedlung Heilbronn GmbH, entworfen von WAECHTER + WAECHTER Architekten BDA aus Darmstadt, bietet flexible Arbeits- und Entwicklungsräume für Tech-Unternehmen und Start-ups. Der 30 x 30 Meter große Holz-Kubus beeindruckt mit einer fachwerkartigen Tragkonstruktion „unter Glas“ vor allem durch seine transparente Architektur. Rund 1.500 Kubikmeter Holz prägen das Bauwerk; lediglich Untergeschoss und Treppenhäuser bestehen aus Beton. Die anspruchsvolle Holzkonstruktion entstand unter Federführung der Schweizer Blumer-Lehmann AG, Generalunternehmer war die Implenia Hochbau GmbH.