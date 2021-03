Keilbach Designprodukte

Die Marke Keilbach produziert innovative Produkte mit einer reduzierten Formensprache, die keinen Modetrends unterliegen.

Über 20 internationale Designauszeichnungen bestätigen den Designanspruch. Alle Einzelteile, die für die Produkte benötigt werden, werden in kleinen und mittelständischen Betrieben in der Region Hohenlohe produziert. Die Montage, die Qualitätskontrolle sowie der Versand finden dann in der Firma in Dörzbach statt. So kann ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet werden. Briefkästen, Feuerstellen, Garderobenständer und Schuhabstreifer sind nur einige Beispiele aus dem Portfolio, das aus über 400 Produkten besteht. Auf www.keilbach.com können alle Produkte angesehen und gekauft werden.

