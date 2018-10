× Erweitern MS Experimenta Die MS Experimenta in Heilbronn

Egal ob Eigenheim oder Industriehalle, jedes Projekt liegt der Firma Kramer am Herzen und wird mit fachlicher Kompetenz, langjähriger Erfahrung, Kreativität und Engagement durchgeführt. Dadurch genießt die Firma seit Jahren das vollste Vertrauen ihrer Kunden. Ein spezieller Auftrag führte die Firma Kramer im Dezember 2017 an den Neckar zur MS Experimenta in Heilbronn. Das Schiff dient auf 600 m² als schwimmendes Wissenschaftszentrum mit Laboren für Schulklassen und Kindergartengruppen. Die Aufgabe bestand darin, das 105m lange und 935 tonnen schwere Schiff zugänglich zu machen. Hierfür erstellte Kramer Gerüstbau drei temporäre Zugänge vom Gehweg bis zum Deck des Schiffes, die nach den Vorgaben des Statikers ausgeführt wurden. Der mittlere Zugang wurde rollstuhlgerecht und somit barrierefrei gebaut.Eine weitere Schwierigkeit bestand darin, die Übergänge flexibel zu gestalten, da die Wasserstände variieren. Die Dtege vom Ufer auf das Schiff wurden daher mit einer Sonderlösung flexibel gestaltet, um auf die unterschiedlichen Wasserstände zu reagieren.

