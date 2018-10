Küchenquelle im Herzen von Heilbronn

× Erweitern Küchenquelle

Wer auf der Suche nach einer neuen Küche ist oder sich einfach über die neuesten Trends informieren möchte, hat eine TOP Anlaufstelle: Mitten im Herzen von Heilbronn hat küchenquelle eines seiner modernen Studios eröffnet. Das renommierte deutsche Unternehmen will seinen Kunden noch näher sein und betreibt ein Netz von dreizehn Studios in ganz Deutschland. In der Allee 29 in Heilbronn hat küchenquelle großzügige Räumlichkeiten in perfekter zentraler Lage gefunden, um einen Ausschnitt der großen Bandbreite seines Angebots zu präsentieren. »Völlig unterschiedliche Ausstellungsküchen geben einen Eindruck über die Vielfalt von Stilrichtungen, Farben, Formen und Materialien, die der Markt derzeit bietet,« berichtet der stolze Hausherr Tobias Sade. Zu sehen sind Trends wie der klassische Landhausstil, die puristische grifflose Küche oder auch das aktuelle »Industrial Design«. Zur Auswahl stehen zudem vielfarbige Fronten in Lack, aus Echtholz, Glas, Melamin, in Betonoptik und sogar aus echtem Stein.

Zum Anfassen liegen Arbeitsplatten aus solidem Kunststoff, Granit, Keramik, Massivholz oder Quarz-Komposit bereit. Alle Möbel sind hervorragend verarbeitete Produkte aus deutscher Herstellung, für die das Unternehmen fünf Jahre Garantie gewährt. Bei Elektrogeräten und Zubehör arbeitet küchenquelle mit namhaften Herstellern der Branche zusammen. Vom ersten Orientierungsbesuch bis zur konkreten Planung stehen den Kunden im Heilbronner Studio kompetente Berater zur Seite. Küchenquelle hat sich auf die Fahne geschrieben, jeden Kunden individuell und ganz nach dessen Wünschen zu beraten. Egal, ob es eine Einsteigerküche für die erste eigene Wohnung oder ein aufwendig gestaltetes Premiummodell werden soll. Das Unternehmen verfügt über eine 40-jährige Erfahrung im Küchenhandel. Für die Qualität des Angebotes und die »Rundum-Glücklich«- Serviceleistungen räumt küchenquelle immer wieder Top-Noten und begehrte Branchenpreise ab, darf sich »Nummer 1« im stationären Küchenhandel« und »Service-Champion« nennen.

küchenquelle Studio Heilbronn

Allee 29, 74072 Heilbronn Fon: 07131-133 60 20

www.kuechenquelle.de/heilbronn