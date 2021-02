Leben in der Residenzstadt Langenburg

Wohnen und arbeiten, wo andere Urlaub machen« – das trifft auf Langenburg auf jeden Fall zu.

Hinter dem Slogan steckt die hohe Lebens- und Wohnqualität, die Langenburg auszeichnet. Der Luftkurort mitten im Hohenloher Land überzeugt nicht nur durch gute Gastronomie und herrliche Natur, sondern auch durch viele Sport- und Freizeiteinrichtungen, reizvolle Rad- und Wanderwege sowie einer Vielzahl von Veranstaltungen.

Trotz all dieser Annehmlichkeiten sind die Bauplätze in Langenburg erschwinglich. So kosten die Bauplätze im Baugebiet »Mühlberg« in Bächlingen gerade einmal 68,50 Euro/qm. Das Baugebiet, naturnah im idyllischen Jagsttal gelegen, bietet einen herrlichen Blick auf das Schloss und die Altstadtkulisse von Langenburg. Die Stadtverwaltung informiert gerne über die verschiedenen Baumöglichkeit und freut sich auf Ihre unverbindlichen Anfragen.

Stadt Langenburg, Hauptstr. 15, 74595 Langenburg, Tel. 07905-91020, www.langenburg.de