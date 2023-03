Lebensart - Heilbronner Gartenträume

Garten, Wohnen und Lifestyle

Vom 30. Juni bis 2. Juli 2023 darf die LebensArt wieder nach Heilbronn kommen – dieses Mal findet die Messe auf der Neckarmeile zwischen Bollwerksturm über die Neckarbühne rund um das Stadtbad Soleo bis hinter das Eisstadion statt. Inmitten der florierenden Wirtschaftsregion zwischen Mannheim und Stuttgart bietet Heilbronn alles, was die LebensArt so besonders macht – Raum zum Flanieren, Verweilen und Entdecken. Die regionalen und aus ganz Deutschland stammenden Aussteller bieten an diesem Sommerwochenende alles an, was das Herz erfreut: Ob Möbel, Textilien und Dekoration für drinnen oder draußen, Blumen, Pflanzen, Mode, Schmuck, Accessoires, Antiquitäten oder aber nützliche Helferlein.

Lebensart Heilbronn

Fr. 30. Juni. bis So. 2. Juli · Neckarmeile Heilbronn ·

www.lebensart-messe.de