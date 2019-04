Massivhaus, Fertighaus, Holzhaus: Welche Bauweise passt zu wem?

× Erweitern Foto: pixabay.com © paulbr75 Welche Bauweise die richtige ist, hängt von vielen Faktoren ab.

Niedrige Zinsen, Baukindergeld-Zulage, Wohn-Riester: Die Zeiten sind gerade günstig, um ein Eigenheim zu bauen. Doch wie baut man am besten? Lieber Stein auf Stein oder besser in Fertigbauweise? Es gibt für alles Vor- und Nachteile.

Die Frage ist, was zu wem am besten passt. Gerade bei jungen Familien ist das Eigenheim sehr begehrt. Endlich mehr Platz für alle, viel mehr Raum für die Kinder zum Spielen, ein eigener Garten mit Spielgeräten, eine schöne Terrasse, auf der man abends in den wärmeren Monaten ungestört ein Glas Wein genießen kann. Weil es momentan viele Möglichkeiten der günstigen Baufinanzierung gibt und die Kreditraten nicht viel höher als die Miete sein müssen, zögern viele Familien nicht lange und würden am liebsten schon heute in ihr neues Haus einziehen. Ein Fertighaus wäre zügig fertig, aber vielleicht ist ein Massivhaus doch die bessere Wahl? Oder soll man besser umwelt- und energiebewusst denken und ein Holzhaus bauen?

Stein auf Stein: Individuell und unverwüstlich

Lange Zeit waren Massivbauten alternativlos. Auch heute verbinden viele Häuserbauer damit eine jahrzehntelange Beständigkeit. Ein Massivhaus kann so schnell nichts erschüttern. Für Viele ist es noch immer ein gutes Gefühl, in einem Haus mit stabilen Wänden zu leben, die zudem einige Vorteile bieten. Wenn hier mal ein Wasserschaden entsteht und die Wände feucht werden, ist der Schaden meist sehr viel geringer als bei Fertigbauten, bei denen die Wände aus Materialien bestehen, die wasserempfindlicher sind als Kalksandstein. Auch wirkt sich das Raumklima bei Massivhäusern ebenfalls positiver aus als bei Fertighäusern, weil das Mauerwerk Wasserdampf besser speichert und auch, wenn nötig, wieder abgibt. Die Wärmedämmung verhält sich bei Massivbauten äußerst günstig, weil sich die Außentemperatur weniger stark auf das Mauerwerk auswirkt. Im Sommer ist es innen länger kühl, im Winter bleibt die Wärme länger im Haus. Auch die Schalldämmung ist bei Massivhäusern besser als bei Fertighäusern.

Auch lassen sich Massivhäuser individueller planen. Die Räume kann man ganz nach Wunsch aufteilen. So haben Massivhäuser immer auch eine persönliche Note und können mit Hilfe eines Architekten ganz nach eigenen Vorstellungen geplant werden. Auch die am Bau beteiligten Firmen kann der Bauherr selbst aussuchen. Dennoch gibt es auch hier Möglichkeiten, ähnlich wie bei Fertighäusern auf Anbieter zurückzugreifen, die alles aus einer Hand und auch vorgefertigte Hausmodelle anbieten, aus denen man das für sich passendste Modell auswählen kann. Das spart zum einen den Architekten und zum anderen muss man sich selber weniger Gedanken machen und kommt mit der Planung schneller voran. Egal, ob man individuell plant oder es bevorzugt, alles komplett aus einer Hand zu bekommen: Wichtig ist vor allem, dass man sich den oder die richtigen Partner für sein Bauprojekt aussucht. Was die Kosten angeht, so gelten Massivhäuser als die teurere Variante gegenüber Fertighäusern. Jedoch gibt es auch Anbieter von Massivhäusern, die als Bausatz angeboten werden und die durchaus Einsparpotentiale bieten.

Generell muss man bei Massivhäusern eine längere Bauzeit einplanen als bei Fertighäusern. Dafür sind Häuser aus Stein auch wertbeständiger. Banken geben mitunter auch günstigere Kredite bei Massivbauweise.

Das Fertighaus: Heute geplant, morgen eingezogen

Foto: pixabay.com © 2211438 Fertighäuser können schnell aufgebaut werden.

Natürlich geht der Bau eines Fertighauses meist auch nicht von heute auf morgen. Von der Planung bis zum Einzug dauert es meist schon einige Monate. Grundsätzlich ist aber ein Fertighaus in wenigen Tagen aufgebaut, wenn erst einmal die Bodenplatte steht. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Fertighauselemente keinen Mörtel benötigen und daher nach dem Aufbau keine Zeit durch das Trocknen verlorengeht. Zudem können die Bauteile unabhängig von der Witterung aufgebaut werden. Bei Massivhäusern geht es wegen des schlechten Wetters oft nicht voran mit dem Bau. Auch können bei Fertighäusern oft Eigenleistungen erbracht werden, die die ohnehin günstigeren Baukosten gegenüber Massivhäusern nochmals deutlich senken können. Von Fertighausanbietern wird alles aus einer Hand geliefert. Von den Fertighausteilen bis hin zur Haustechnik, es gibt einen Ansprechpartner für alles. Das geht sogar so weit, dass Fertighausanbieter auch Hilfestellung bei der Grundstückssuche und bei der Finanzierung leisten. Auch ist der gesamte Innenausbau aufeinander abgestimmt, alles in allem setzt man auf Standardlösungen und vorgefertigte Bauteile, wodurch Fehler so gut wie gar nicht mehr vorkommen können. In Musterhäusern haben die Kunden bereits vor dem Bau die Möglichkeit, sich ein umfassendes Bild von ihrem zukünftigen Eigenheim zu machen. Fertighäuser sind zudem äußerst energieeffizient und können als Niedrigenergiehäuser gebaut werden. Dennoch wird an Fertighäusern häufig kritisiert, dass die Wände keine Wärme speichern können und nicht luftdicht genug sind, was Schimmelbefall hervorrufen kann. Auch der Schallschutz ist nicht mit dem eines Massivhauses zu vergleichen.

Das Holzhaus, ein Klimawunder?

Foto: pixabay.com © paulbr75 Ein Holzhaus ist klimaneutral und bietet ein gutes Raumklima.

Gegenüber Fertighäusern bieten Holzhäuser deutlich bessere Werte bei der Wärmedämmung, und die übertreffen sogar Massivbauten. Zum Vergleich: 6 mm Holz entsprechen etwa 35 mm Kalksandstein in puncto Wärmedämmung. Damit ist das Holzhaus allen anderen Bauweisen „haushoch“ überlegen. Wie ist das möglich? Die hohen Dämmwerte von Holzhäusern sind ihren physikalischen Eigenschaften geschuldet sowie den ausgefeilten Möglichkeiten bei der Konstruktion, die der Baustoff Holz bietet. Das Klima in Holzhäusern ist auch für Menschen mit Atemwegserkrankungen wie Asthmatikern „prima“, denn die Luftfeuchtigkeit reguliert sich bei Holzhäusern selbst. Der Schallschutz von Holzhäusern kommt aber an die Werte eines Massivhauses nicht heran. Oft bestehen Bedenken, dass Holzhäuser sehr hellhörig sind, was aber durch entsprechende Maßnahmen beim Bau vermieden werden kann. Die vorgeschriebenen Regelwerte bei der Trittschall- und Luftschalldämmung müssen ohnehin eingehalten werden, jedoch empfinden viele Menschen die Dämmung dennoch als nicht ausreichend. Die Richtwerte fordern ein Schallschutzmaß oberhalb von 40 dB, der bei entsprechender Bauweise bei einem Wert bis ca. 60 dB liegen kann.

Holzhäuser gibt es in verschiedenen Varianten. Die günstigste ist das Holzfertighaus, vergleichbar von der Baustruktur mit einem herkömmlichen Fertighaus. Daneben gibt es Bausatzhäuser ebenso wie Blockbohlenhäuser, die sehr massiv gebaut sind. Auch ein individuelles Holzhaus ist möglich, geplant von einem Architekten. Die Preise sind bei Holzhäusern sehr unterschiedlich und in der günstigsten Fertighausvariante vergleichbar mit normalen Fertighäusern sowie bei aufwändigeren Baukonstruktionen mit denen von Massivhäusern. Wer ein qualitativ hochwertiges Holzhaus bauen lässt, muss die Nachteile, die der Baustoff Holz mit sich bringt, nicht fürchten. Wenn Wasser ins Holzhaus eindringt, sind die Kosten zur Beseitigung der Schäden hoch. Dass es auch mal knarren kann in einem Holzhaus, ist für einige Bewohner möglicherweise gewöhnungsbedürftig. Holz ist kein unbeweglicher Baustoff, sondern „arbeitet“. Ein Blockholzhaus kann sich setzen, ein Anbau ist nach einigen Jahren schwerer möglich als bei Massivhäusern.

Welche Bauweise die idealste ist, hängt auch immer von der Umgebung ab. An einer stark befahrenen Straße ist man mit einem Massivhaus schon allein wegen der einfacher umsetzbaren Schallschutzdämmung besser bedient. Wer möglichst preisgünstig in einem Neubauwohngebiet bauen will, wird sich eher für ein Fertighaus entscheiden. Wer auf ökologische Maßstäbe Wert legt, liegt mit einem Holzhaus genau richtig.

Statistisch gesehen werden etwa zwei Drittel aller Neubauten in Massivbauweise gebaut, Fertighäuser haben einen Marktanteil von etwa 20%, und Holzhäuser machen etwa 15% der Neubauten aus. Die Entscheidung, ob man sich für ein Massiv-, Fertig- oder Holzhaus entscheidet, hängt meist von den persönlichen Vorlieben ab. Egal, welche Bauweise man wählt, entscheidend ist am Ende immer die Qualität. Ist der günstige Preis bei einem Anbieter auch sehr verlockend, sollte man dies besser genauer unter die Lupe nehmen. Folgekosten wegen nicht bedachter Maßnahmen oder möglichen späteren Bauschäden können die Freude am Eigenheim schnell trüben. Bei der Entscheidungsfindung nach der passenden Bauweise und sonstigen Fragen rund ums Bauen sind auch Gespräche mit Experten und Informationen von Beratungsstellen, beispielsweise der Verbraucherzentrale, der richtige Weg.