Matratzenbezug kaufen: Können atmungsaktive Materialien das Schlafklima verbessern?

Das Wort „atmungsaktiv“ steht in vielen Produktbeschreibungen, die Haushalte lesen, bevor sie einen Matratzenbezug kaufen. Gemeint sind Stoffe, die Wärme und Feuchtigkeit nicht stauen, sondern vom Körper wegleiten.

Ein Matratzenbezug ist die abnehmbare Hülle mit Reißverschluss, die den Kern der Matratze umschließt. Ob sich das Schlafklima verbessert, entscheidet sich vor allem am Gewebe dieser Hülle.

Welche Rolle spielt das Schlafklima für Menschen, die einen neuen Matratzenbezug kaufen möchten?

Mit dem Schlafklima ist das Zusammenspiel von Wärme und Feuchtigkeit gemeint, das sich nachts zwischen dem Körper, dem Laken und der Matratze einstellt. Der Matratzenbezug liegt direkt unter dem Laken.

Ein atmungsaktives Gewebe nimmt dort die nächtliche Körperfeuchtigkeit auf und gibt sie an die Raumluft ab, sobald das Bett gelüftet wird. So trägt es dazu bei, dass die Liegefläche trocken bleibt.

Viele Menschen, die einen neuen Matratzenbezug kaufen, ersetzen den Originalbezug, der nach Jahren abgenutzt ist. Beim Austausch lohnt sich deshalb ein Blick auf das Material. Ausführungen in verschiedenen Größen bieten zahlreiche Onlinehändler an. Wer besonders viel Wert auf Qualität und eine hochwertige Verarbeitung legt, kann beispielsweise einen in Deutschland hergestellten Matratzenbezug von PROCAVE kaufen.

Atmungsaktive Matratzenbezüge kaufen: Welche Materialien stehen zur Wahl?

Im Onlinehandel lassen sich atmungsaktive Matratzenbezüge kaufen, die vor allem aus Natur-, Zellulose- oder Mischfasern bestehen. Folgende Stoffe sind überaus weit verbreitet:

Baumwolle: Die Naturfaser ist saugfähig, robust und verträgt häufiges Waschen, weshalb sie als Klassiker unter den Bezugsstoffen gilt.

Die Naturfaser ist saugfähig, robust und verträgt häufiges Waschen, weshalb sie als Klassiker unter den Bezugsstoffen gilt. Lyocell: Die Zellulosefaser aus Holz, oft als „Tencel“ angeboten, nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie rasch wieder ab.

Die Zellulosefaser aus Holz, oft als „Tencel“ angeboten, nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie rasch wieder ab. Frottee-Mischgewebe: Die Schlingen aus Baumwolle nehmen viel Feuchtigkeit auf, während der Kunstfaseranteil das Gewebe formstabil hält.

Lyocell wird häufig mit einer Kunstfaser wie Polyester kombiniert, die den Stoff schneller trocknen lässt. Den Anteil jeder Faser nennt die Produktbeschreibung, was den Vergleich erleichtert, wenn Haushalte online Matratzenbezüge kaufen.

Matratzenbezüge kaufen: Für wen eignen sich atmungsaktive Stoffe ganz besonders?

Atmungsaktive Stoffe eignen sich vor allem für Menschen, denen nachts schnell warm wird oder die stark schwitzen, denn das Gewebe nimmt die Feuchtigkeit rasch auf. Dasselbe gilt für Schlafzimmer unter dem Dach, die sich im Sommer stark aufheizen.

Auch Paare mit unterschiedlichem Wärmeempfinden kommen mit solchen Stoffen gut zurecht, denn Baumwolle und Lyocell nehmen Feuchtigkeit auf, ohne Wärme zu stauen.

Matratzenbezüge in Einzel- und Doppelbettgrößen führen diverse gut sortierte Onlineshops. Wer auf eine möglichst hohe Qualität aus ist, kann zum Beispiel hochwertige Matratzenbezüge von Matratzenschutz24 kaufen und von überaus atmungsaktiven Materialien profitieren.

Auch in der kalten Jahreszeit sammelt sich unter einer warmen Bettdecke nachts Feuchtigkeit an. Für viele Haushalte, die atmungsaktive Matratzenbezüge kaufen, bleibt der Matratzenbezug deshalb das ganze Jahr über im Einsatz.

Mit welchen Kosten müssen Haushalte rechnen, die einen atmungsaktiven Matratzenbezug kaufen möchten?

Haushalte, die einen atmungsaktiven Matratzenbezug kaufen möchten, zahlen ähnlich wie bei einer guten Weichlagerungsmatratze vor allem für die verwendeten Materialien, die Verarbeitung und die jeweilige Größe.

Für ein Einzelbett reicht die Spanne im Handel von gut 20 Euro für einfache unversteppte Ausführungen bis knapp 140 Euro für versteppte Modelle.

Ein versteppter Bezug mit Polsterschicht kostet in der Regel mehr als ein unversteppter Matratzenbezug, weil einfach mehr Material in diesem steckt. Zwischen beiden Ausführungen entscheidet meist das gewünschte Liegegefühl, wenn Paare und Familien neue Matratzenbezüge kaufen möchten.

Matratzenbezüge kaufen und pflegen: Wie bleibt das Gewebe lange frisch?

Ein Matratzenbezug bleibt lange frisch, wenn er alle sechs bis acht Wochen gewaschen wird. In Haushalten mit Kindern, Haustieren oder Allergien empfiehlt sich ein kürzerer Abstand, denn jede Wäsche entfernt Schweißreste und Staub aus den Fasern.

Die Temperatur gibt das Pflegeetikett vor, sie liegt häufig bei 60 Grad. Auf Bleichmittel wird verzichtet, weil sie die Fasern angreifen. Vor dem Aufziehen muss der Matratzenbezug vollständig trocknen, damit keine Restfeuchte in den Kern gelangt.

Den Bezug entlastet es, wenn Haushalte für die Oberseite zusätzlich einen Matratzenschoner kaufen, denn die Auflage fängt Schweiß und Hautschuppen ab, bevor sie das Gewebe darunter erreichen. So bleibt der Matratzenbezug länger in gutem Zustand.

Worauf sollte beim Kauf eines atmungsaktiven Matratzenbezugs geachtet werden?

Ein passender Matratzenbezug sitzt straff und lässt sich über einen Reißverschluss an drei oder vier Seiten leicht aufziehen. Damit dies gelingt, prüfen alle, die einen Matratzenbezug kaufen möchten, vor der Bestellung bestenfalls folgende drei Angaben:

Maß: Soll der neue Matratzenbezug den alten Bezug ersetzen, werden die Breite, die Länge und die Höhe am Kern ohne den alten Bezug gemessen.

Soll der neue Matratzenbezug den alten Bezug ersetzen, werden die Breite, die Länge und die Höhe am Kern ohne den alten Bezug gemessen. Ausführung: Eine versteppte Ausführung bringt eine zusätzliche Polsterschicht mit und liegt weicher, während ein unversteppter Bezug dünner ist und enger am Kern anliegt.

Eine versteppte Ausführung bringt eine zusätzliche Polsterschicht mit und liegt weicher, während ein unversteppter Bezug dünner ist und enger am Kern anliegt. Prüfsiegel: Das Siegel „OEKO-TEX“ bestätigt, dass das Gewebe auf Schadstoffe geprüft wurde.

Atmungsaktive Materialien können das Schlafklima verbessern: Baumwolle, Lyocell und Frottee-Mischgewebe nehmen Feuchtigkeit auf und geben sie wieder ab.

So tragen sie zu einem trockenen, angenehmen Bettklima bei, sofern Maß, Ausführung und Pflege stimmen. Genau darauf kommt es an, wenn Familien oder Paare einen atmungsaktiven Matratzenbezug kaufen möchten.