Die Wünsche des Bauherrn und die Erfahrung von MHB Marks Bauconsult bilden das Fundament für einen gelungenen Gebäudeentwurf.

Das Ziel des Unternehmens ist es, seine Kunden umfassend zu beraten, sodass sie das gute Gefühl haben, ein qualitativ hochwertiges Eigentum zu bekommen, das kostenbewusst geplant wurde und in allen Details der persönlichen Vorstellung entspricht.

Die Architektenplanung wird mit den individuellen Bauherrenwünschen und Nutzungsvorgaben in Einklang gebracht. Bereits in der Vorplanung werden in Absprache mit dem Kunden dessen Forderungen nach den speziellen Ausstattungskriterien berücksichtigt. MHB ist mit Astron Buildings GmbH, dem europäischen Marktführer im Stahlhallenbau, eine Partnerschaft eingegangen.

Damit ist MHB Mitglied des Netzwerks der deutschen und europäischen Astron-Baupartner und bietet auch komplette Projekte im Industrie- und Gewerbebau in Stahlbauweise an. Die Fachleute von MHB sind die Astron-Ansprechpartner vor Ort und setzen die Wünsche ihrer Kunden in maßgeschneiderte Lösungen um. Alle Objekte werden nach Kundenwünschen geplant, statisch optimiert sowie wirtschaftlich und fachmännisch umgesetzt.