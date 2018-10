Moderne Apartments für Studenten und Pendler in Aalen

× Erweitern AA Apartments

Die neuen Pendler-/Studentenapartments in Aalen bietet ein zentral gelegenes und modernes Wohnen. Pluspunkt: hier man kann alles bequem zu Fuß erreichen. Zur Hochschule sind es gerade mal 9 Minuten, der nächste Supermarkt liegt sogar 3 Minuten entfernt und in die Stadtmitte sind es 10 Minuten. Moderne, ansprechende 1-Zimmer- Apartments mit ca. 25 qm zum Wohlfühlen. Die Anlage ist unterteilt in 25 Apartments. Alle Wohneinheiten sind voll möbliert und verfügen über ein eigenes Bad und Küche. Sat-TV und Internetanschluss sind natürlich selbstverständlich. Erstbezug der Apartmentanlage ist im März 2019. Reservierungen sind ab sofort möglich.

Weitere Infos unter www.aa-apartments.de