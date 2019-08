Nachhaltig leben – alte Möbel restaurieren und aufbessern

Nachhaltigkeit spielt in unserem Alltag eine immer größere Rolle. »Wie schonen wir unsere Ressourcen? Schaffen wir es, klimaneutral zu leben und unseren CO2-Ausstoß zu verringern?« Um einen Beitrag zum Schutz der Umwelt zu leisten, sollte man bei den Möbeln anfangen. Man löst sich von der Wegwerfmentalität und bereitet alte, nicht mehr schöne Oberflächen auf. Besonders Kreative machen aus einzelnen Holzlatten schicke Möbel.

Aus Einzelnem ein Ganzes fertigen – die neue Kreativität

Die besten Ideen liefert oft die Natur selbst. Bei einem herrlichen Spaziergang über Streuobstwiesen treffen wir auf Relaxliegen. Sie sind super bequem und entspannt genießen wir den Panoramablick über die Landschaft. Dabei sind die geschwungenen Holzliegen ganz einfach hergestellt aus Holzlatten, dabei machen sie machen sich sicher gut im Garten.

Aus Alt mach Neu – die neue Lust am Möbel restaurieren

Alte Holzmöbel sind viel zu schade, um sie einfach zu entsorgen. Auch, wenn sie ein paar Kratzer auf der Oberfläche haben, lassen sie sich gut wieder aufmöbeln. Besonders viel Spaß macht das natürlich bei antiken, massiven Holzmöbeln, Schränken aus Eiche. Eventuell handelt es sich um ein Erbstück, an dem Erinnerungen hängen. Mit etwas Geschick kann man aus einem unscheinbaren Holzschrank ein Schmuckstück zaubern.

Originalgetreu restaurieren für die antike Optik

Alte Schränke oder Truhen sind nicht mehr schön und teilweise instabil. Die Scharniere lösen sich, Schrauben halten die Wände nicht mehr perfekt zusammen. Um sich mit Freude an die Arbeit machen, braucht man das richtige Werkzeug. Zum Glück gibt es selbstschneidende Schrauben, wie beispielsweise von RS Components. Sie schneiden sich praktisch selbst ins Holz. Dazu braucht man nur einen Schraubendreher. Um die Möbel optisch perfekt aufzuhübschen, fällt die Wahl auf einen Antik Messing Look.

Lack ab für eine schöne rustikale Oberfläche

Alte Holzmöbel kann man einfach aufhübschen

Gerade bei Bauernmöbeln war es eine Zeitlang Mode, sie zu lackieren. Heute geht der Trend wieder zurück zum Natürlichen. Wer einen lackierten Schrank auf der Bühne hat, holt das Ursprüngliche aus ihm raus. Die Lackschicht kann man abschleifen oder -beizen, je nach Gusto. Dann geht es an die neue Oberflächenstruktur. Möglich ist es, ihn zu ölen oder zu wachsen. Die geölte Oberfläche bringt die Holzstruktur besonders schön zur Geltung. Das Wachs wiederum versiegelt die Oberfläche und macht sie widerstandsfähig.

Keine Angst vor Imperfektem – natürlich muss es sein

Wer sich das erste Mal an die Restauration eines Möbelstücks wagt, will es möglichst perfekt machen. Das ist jedoch gerade bei Holzmöbeln nicht nötig. Sie wirken durch ihre vermeintlichen Makel. Ein kleines Astloch hier, auffällige Maserungen dort. Dadurch wird der Schrank erst zu einem Unikat und Blickfang. Schließlich soll es kein perfektes Möbelstück, sondern eines mit Charakter und Funktionalität sein.

Auf der Suche nach versteckten Schätzen

Einen alten Holzschrank in neuem Glanz erstrahlen lassen, macht Spaß und erfüllt den inneren Heimwerker mit Stolz. Es hat was, von etwas Vergangenem zu neuem Leben erwecken. Den gleichen Effekt erlebt man, wenn man aus Einzelteilen ein Möbelstück kreiert. Obstkisten oder Paletten kann man in Tische oder Bänke verwandeln, aus Truhen einzigartige Einrichtungsgegenstände zaubern. Daraus kann leicht eine neue Leidenschaft werden. Stöbern wir doch einfach bei den Großeltern – da findet sich sicherlich so mancher Schatz.