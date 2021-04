Ofenbau Schwarzer – Lieblingsort Freiluftküche

Die besten Partys finden in der Küche oder im Garten statt? Stimmt. Wie gut ist eine Party dann erst, wenn im Garten eine Küche ist? Mit der Freiluftküche verschmelzen laue Sommernächte und gemütliches Küchenflair zum stilvollen Kochen unterm freien Himmel.

Freiluftküche, Außenküche, Outdoorküche oder Gartenküche – es gibt viele Namen für ein Phänomen, das immer mehr Fans findet: Das genussvolle Kochen und Grillen an perfekt ausgestatteten Küchenzeilen im Garten.

Draußen ist alles schöner – das Leben, das Essen und das Kochen. Wenn Gastgeber und Gäste entspannt zusammen das Grillen im Garten genießen können und keiner mehr von der Terrasse ins Haus laufen muss, weil noch etwas fehlt – dann wurde entweder vom Gastgeber vorher an alles gedacht oder es ist eine Freiluftküche im Einsatz. Der Garten erweitert unseren Lebensbereich um ein schönes Stück Natur und wird so zum vergrößertem Wohn- und Essbereich.

Als freistehendes Modulsystem konzipiert ist die Freiluftküche jederzeit erweiterbar und individuell planbar. Das Grundmodul ist mit den Modulen Feuer, Grill, Wasser und Licht kombinierbar. Offen oder mit Schubladen und Türen versehen, bietet sie genug Stauraum und Ablagefläche für Kochutensilien und Zubehör.

Eine Außenküche muss Wind und Wetter trotzen. Bei der Materialauswahl ist Qualität daher besonders wichtig. Der Korpus aus Seealuminium in 8mm Stärke vereint Funktionalität und Ästhetik bei hoher Korrosionsbeständigkeit. Die Oberfläche ist mit Pulverlack beschichtet und in allen RAL Farben lieferbar.

Arbeits- und Ablageflächen aus geflammtem Granit unterstützen die Langlebigkeit dieser besonderen Außenküche. Türscharniere und Schubladenauszüge aus rostfreiem Edelstahl garantieren einen sorglosen Dauereinsatz im Freien. Für die herausnehmbaren, 4 Zentimeter dicken Einlegeböden der Schränke wird Massivholz verwendet. Bootslack sorgt hier für eine langlebige Versiegelung.

Jede Freiluftküche ist ein Unikat – hochwertig von Hand und in Deutschland gefertigt. Durch ihr klares Design ist sie zeitlos schön und ein Blickfang im heimischen Gartengestaltung. Wer ihn mit einer Gartenküche krönt, bekommt ein Plus an Lebensqualität. Klug konstruiert und bestens sortiert, bietet sie genügend Raum für entspannte Stunden mit der Familie und Freunden – und die besten Partys.

Ofenbau Schwarzer, Im Steg 7, 74246 Eberstadt, Fon: 07134-1392892, www.ofenbau-schwarzer.com