Ohne Heizung konstant warm – Passivhäuser kurz erklärt

Passivhäuser benötigen keinerlei externe Wärmezufuhr. Durch Bauweise und Dämmung speichern sie die Wärme von Sonnenlicht sowie abgestrahlte Wärme von Bewohnern und Hausgeräten.

Als Passivhäuser werden Häuser bezeichnet, die ihre Wärme durch passive Wärmequellen gewinnen und damit unabhängig von fossilen Brennträgern sind. Durch sehr gute Wärmedämmung kann fast komplett auf eine Heizung verzichtet werden und maximal eine kleine Wärmepumpe wird zusätzlich betrieben. Zusätzlich wird meist durch eine Photovoltaikanlage Strom gewonnen, die den Strombedarf des Hauses deckt. Das Passivhaus ist architektonisch so ausgelegt, dass vor allem an der Südseite große Fensterfronten errichtet werden, die durch dreifache Verglasung viel Sonnenlicht und -wärme in das Haus lassen, aber kaum Wärme nach außen abgeben. An der Nordseite wiederum sind nur kleine Fenster eingelassen. Durch die kompakte Bauweise, bei der Erker, Gauben und kleine Vorsprünge vermieden werden, wird eine Wärmebrückenfreiheit erzielt. Alle Kanten, Ecken und Anschlüsse im und am Haus müssen hierfür sorgfältig geplant werden. Zusätzliche Wärme, die von Haushaltsgeräten oder den Bewohnern des Hauses abgestrahlt wird, wird ebenfalls gespeichert. Die Frischluftversorgung erfolgt durch eine Lüftungsanlage, die für ein angenehmes Raumklima und eine konstante Innentemperatur sorgt. Staub- und Pollenfreiheit, was besonders für Allergiker ein Pluspunkt ist, wird so ebenfalls erzielt. Die modernen Lüftungsanlagen gewinnen aus verbrauchter Innenraumluft Wärme zurück. Zwar sind Passivhäuser um 5 bis 15% teurer im Bau als konventionelle Häuser, sie erzeugen aber im Vergleich bis zu 75% weniger Unterhaltskosten durch die eingesparten Heizenergiekosten. Das sorgfältige Dämmen von Dach, Gebäudehülle und Kellerwänden bedarf außerdem einer längere Bauzeit. Insgesamt ist das Bauen eines Passivhauses im Vergleich zu einem Niedrigenergiehaus eine Entscheidung, die meist weniger aus wirtschaftlichen Erwägungen erfolgt,sondern durch die aktive Entscheidung für einen grünen Lebensstil.