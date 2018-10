× Erweitern Inprojekt Wunschhaus GmbH

Vom ersten Gedanken bis zur fertigen Übergabe des Eigenheims erhalten Kunden bei Inprojekt alles aus einer Hand.

Das Team, bestehend aus Architekten, Ingenieuren, Baufachleuten und erfahrenen Handwerksbetrieben, sorgt dafür, dass die Eigenheime in hoher energetischer Bauqualität erstellt werden. Die weitreichende Beratung vom ersten Gedanken über die Planung, Grundrissgestaltung, Inneneinrichtung, Heizungswahl, Wohngesundheit wie auch die energetische Optimierung liegen dem Unternehmen am Herzen. Jedes Inprojekt-Haus ist ein Unikat, das von Anfang an auf die hohen Ansprüche der Kunden ausgerichtet ist. Dies beinhaltet ein individuelles, auf das Grundstück und die Wünsche des Kunden angepasstes zeitgemäßes Design, kombiniert mit einem hohen Wohnkomfort und einem niedrigen Energieverbrauch. Denn auch das Energiekonzept wird auf die Bedürfnisse der Kunden angepasst. Ob Wärmepumpe, Pelettheizung, Stückholzheizung, Solaranlage oder Photovoltaikanlage – alles ist möglich. An oberster Stelle steht dabei der Wohlfühlfaktor.

