Pommer Massivbau GmbH: Hier werden Wohnungen gebaut

Die Pommer Massivbau GmbH ist ein ­angesehener Bauträger mit über 30 Jahren Erfahrung. Seit der Unternehmensgründung im Jahr 1989 konzentriert sie sich schwerpunktmäßig auf den Bau von Geschosswohnungen, Eigentumswohnungen sowie auf Sanierungsobjekte für Eigennutzer und Kapitalanleger.

Die Leistungen von Pommer Massivbau beziehen sich auch auf die Grundstücksakquisition, die Projektentwicklung mit ihrer technischen und kaufmännischen Abwicklung und den Vertrieb. Bei allen Aktivitäten ist die Kundenzufriedenheit stets das wichtigste Ziel. Seit 2016 ist der Firmensitz in Untereisesheim. Der Umwelt zuliebe hat sich Pommer erfolgreich auf Niedrigenergie-Häuser spezialisiert. Das Unternehmen verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bau von Effizienz- und Passivhäusern. Dabei kommen modernste Technologien zum Einsatz. Verwirklicht werden Projekte hauptsächlich im Raum Heilbronn, Ludwigsburg und Stuttgart. Aber auch in Schwieberdingen, Baden-Baden, Würzburg und Schweinfurt wurde qualitativ hochwertiger Wohnraum geschaffen. Mittlerweile sind es über 2.000 Wohnungen. Das Wissen und die langjährige Erfahrung von Pommer Massivbau garantieren den Bauherren einen unbeschwerten Weg zu den eigenen vier Wänden. Umweltbewusstes und wertbeständiges Bauen bilden die Säulen der Unternehmensphilosophie. Pommer fügt qualitativ hochwertige, zeitlose Architektur stets harmonisch in die Umgebung ein. Um einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, hat man sich auf KfW-Effizienzhäuser und Passivhäuser spezialisiert, denn damit verringern sich die Heizkosten und die CO2-Emission erheblich. Die Effizienzhäuser tragen zum Klimaschutz bei. Qualität und Effizienz ist die Devise bei allen Projekten. Vision ist es, den Bauherren nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern ein eigenes Zuhause in schöner Umgebung zu schaffen.

Aktuell werden Bauplätze und Abrissgrundstücke für den Neubau von Mehrfamilienhäusern gesucht. Eine schnelle und seriöse Abwicklung wird zugesichtert.

