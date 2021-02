Hasenbein Sicherheitssysteme: Sicherheit von Spezialisten

Seit 1999 verkauft und installiert Hasenbein Sicherheitssysteme aus Heilbronn Produkte für Sicherheit in gewerblichen und öffentlichen Gebäuden, Restaurants oder Hotels sowie Häusern und Wohnungen.

In dieser Zeit hat das Unternehmen mehr als 2.000 Kunden für sich gewinnen dürfen. Dafür ist das Team sehr dankbar. Das Gefühl von Sicherheit hat sich in der Zeit um die Corona-Pandemie verändert: »Vor ein paar Jahren installierten wir ausschließlich Funk-Alarmanlagen, einige Videoüberwachungen und ein paar Türsprechanlagen« sagt Günter Hasenbein, der Gründer und Inhaber des Familienunternehmens. So ist seit Beginn der Pandemie im März 2020 die Nachfrage an Videoüberwachungen- und Video-Türsprechanlagen um ein Vielfaches gestiegen. Alarmanlagen waren weniger gefragt.

Günter Hasenbein wird tatkräftig von seinen Söhnen Lucas und Till unterstützt. Sohn Lucas ist ausgebildeter Elektriker und wechselte im Februar 2020 in den Familienbetrieb, gemeinsam mit ihrem Knowhow führen beide Söhne den Familienbetrieb in eine gute Zukunft.

So bleibt Hasenbein Sicherheitssysteme für seine Kunden weiterhin der Spezialist für Alarmanlagen, Videoüberwachungen und Türsprechanlagen in privaten oder gewerblichen Objekten - egal ob Funksystem oder verkabelt. Das Team berät gerne unverbindlich und kostenlos vor Ort. Es genügt ein Anruf und es kann direkt ein Termin vereinbart werden. Alternativ kann man auch über das Kontaktformular auf der Homepage www.hasenbein-sicherheit.de schreiben..

Für die reibungslose, zuverlässige und schnelle Installation (innerhalb 2 bis 7 Tagen) nach Auftragserteilung ist Hasenbein Sicherheitssysteme bekannt. Neben dem Standort in Heilbronn gibt es weitere Standorte in Stuttgart, Wiesloch und Celle.

Hasenbein Sicherheitssysteme, Römerhöfe 3, 74193 Schwaigern, Tel. 07138-9868136, www.hasenbein-sicherheit.de