Sicherheit in den eigenen vier Wänden erhöhen – Tipps und Tricks für mehr Sicherheit im Eigenheim!

In den eigenen vier Wänden können so manche Gefahren lauern. Nicht nur die Einbruchszahlen haben sich in den letzten Jahren deutlich erhöht, auch hausinterne Schwachstellen können zum echten Risiko werden.

Den Gefahren entgegenwirken

Die meisten Verbraucher in Deutschland sind nur unzureichend informiert, was alles in den eigenen vier Wänden passieren kann. Doch überschlagen sich die Schlagzeilen mit Meldungen von Hauseinbrüchen und Sicherheitslecks, die im Ernstfall hohe Kosten oder große Konsequenzen mit sich tragen können. Um sich sicherer und geborgener im heimischen Domizil zu fühlen, reichen oftmals schon kleine Veränderungen aus. So lassen sich die meisten Schwachstellen durch verschiedene Nachrüstungen problemlos in den Griff bekommen.

Einbrecher und Langfinger sehen meistens auf den ersten Blick, ob sie sich leicht Zugang zu einem Haus verschaffen können. Ebenso sind Wasser- und Brandschäden keine Seltenheit mehr in Deutschland. Wer also die Haussicherheit im gesamten Konzept verbessern möchte, ist hier genau richtig. So haben wir im Folgenden einen Ratgeber entworfen, mit dem es einfach und schnell möglich wird durch verschiedene Maßnahmen die Sicherheit in den eigenen vier Wänden zu verbessern. Diese Tipps und Tricks zeigen Möglichkeiten auf, die von modernen Haustechniken bis hin zu einfachen Instrumenten und Maßnahmen reichen, um die Sicherheit im Eigenheim deutlich zu erhöhen.

Rauchmelder können Leben retten

Ein Feuer in den eigenen vier Wänden ist das Horror-Szenario schlechthin für viele Hausbesitzer. Nicht ohne Grund gibt es seit dem Jahr 2009 eine Rauchmelderpflicht für alle Neubauten in Deutschland. Dabei müssen in Küchen, Wohn- und Schlafräumen, sowie Rettungswegen Rauchmelder installiert werden, um beim Falle eines Brandes in den eigenen vier Wänden rechtzeitig gewarnt zu werden.

Informationen können sich Verbraucher auf verschiedenen Seiten im Internet wie Verivox über Rauchmelderpflicht einholen. Denn es reicht schon ein einfacher Kabelbrand aus, um nicht nur sein Hab und Gut, sondern auch um das Leben der Hausbewohner in erhebliche Gefahr zu bringen. Demnach sollte man vor allem bei der Rauchmelderpflicht keiner zwei Meinungen sein und die eigenen vier Wände, wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben mit Rauchmeldern versehen. Mieter erhalten Rauchmelder zu Nachrüstung meistens kostenfrei vom Vermieter.

Moderne Haustechniken für einen verbesserten Einbruchschutz

Sowohl während der Urlaubssaison im Sommer, als auch in der kalten und dunklen Winterzeit haben Einbrecher in Deutschland viel zu häufig leichtes Spiel. Eine Meldung der Polizei gab dabei bekannt, dass Einbrecher meistens von ihrem Vorhaben absehen, wenn sie länger als fünf Minuten damit beschäftigt sind, um sich Zugang zu einer Wohnung oder einem Haus zu verschaffen.

Durch moderne Überwachungstechniken und einfache Methoden gelingt es Einbrecher in die Flucht zu schlagen. So können beispielsweise moderne Video-Türsprechanlagen dabei helfen, vor dem Öffnen der Haustür zu wissen, wer eigentlich vor der Tür steht. Dies empfiehlt sich vor allem für Menschen im Alter, die nicht selten Opfer von Trickbetrügern werden.

Aber auch moderne Überwachungsanlagen, sowie verstärkte Fenster und Türen können sich auszahlen, um Einbrechern das Handwerk zu legen. Bei Attrappen für den Überwachungsschutz sollte man allerdings vorsichtig sein. Die meisten Einbrecher erkennen eine Attrappe wie eine falsche Alarmanlage am Haus auf den ersten Blick und lassen sich davon nicht abschrecken. So empfiehlt es sich mit einem Experten für Überwachungstechnik auszutauschen, um das Eigenheim sicherer vor Einbrechern zu machen.

Regelmäßige Wartung von Heizungsanlagen und Wassersystemen

Defekte Heizungsanlagen und Wasserspeicher können früher oder später zu einem echten Problem werden. Hier sollten Verbraucher nicht geizen und jährlich eine umfassende Wartung der internen Hausanlagen veranlassen. Nur so können sich Hausbesitzer sicher sein, dass mit Heizungsanlagen und Wasserverteilersystem alles in Ordnung ist und es nicht zu einem Schaden kommt. Ebenfalls gelingt es bei einem Defekt und einer anschließenden Reparatur bares Geld zu sparen, da sich auch die Kosten für Heizenergie- und Wasserbedarf senken können.

Verschiedene Versicherungen können die Schadensfälle abdecken

Es gibt einige Versicherungen auf dem Markt, wie eine Hausrats- und private Haftpflichtversicherung, die vor eventuellen Schadensfällen schützen kann. Wer diesen Versicherungsschutz bislang noch nicht in Anspruch genommen hat, sollte sich umgehend mit einem Versicherer auf dem Markt in Verbindung setzen. Die Kosten für eine Hausrats- oder Haftpflichtversicherung belaufen sich lediglich auf wenige Euro im Monat und bieten dafür einen enormen Schutz im Ernstfall.