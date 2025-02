Tiefbau nachhaltig gestalten: Bewusstsein fördern

Die Wintermonate werden bei den Tief- und Straßenbauern der Konrad Bau, Schneider Bau und Schneider genutzt für den Wissensaustausch. Im Januar trafen sich 120 Entscheider in Öhringen und tauschten sich in Kleingruppen zu aktuellen Themen aus. Wie groß ist der tote Winkel im ­Bagger? Was passiert in unserem Körper bei Stress? Wie sehen die elektrifizierten Mannschaftstransporter aus? Beauftragung, Befähigung und Lieferantenverträge – rechtssicherer Alltag auf den Baustellen. Ausbildung in der Praxis – wie wird das Wissen weitergegeben? KI im Alltag – wo müssen alle achtsam sein? Baustellen Bericht Offenporiger Asphalteinbau BAB A6. QSBW Erfahrungen und Stolpersteine. Karriere plus – was kommt nach der Ausbildung?

Herzlich eingeladen sind Kindergärten und Grundschulen zum Aktionsmonat Mai. Anlässlich der 9. Messe Öhringen vom 22. bis 25. Mai mit messe IM PARK und JUNGER messe sind Kinder und Jugendliche eingeladen Spaß und Erfahrung zu haben, u.a. mit »erfühlen, erleben, erfahren – Baukindi ab 4 Jahren«, »hier gibt's was zu erleben - Bauschule für 8-12 jährige«, »Reichtum unserer Lebensräume begreifen – orangenes Klassenzimmer Klasse 5-8«, »Bewerbertraining – ab Klassenstufe 8«.

Mehr Infos: Michaela Rommel (07941-9126 44), ihrwegbereiter.de/blog/messe-2025-hofgarten-und-kultura.