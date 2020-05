Sieben Tipps für mehr Gemütlichkeit in den eigenen vier Wänden

Gemütlichkeit ist etwas sehr Persönliches - sie zeugt von Wärme, Harmonie und Geborgenheit. Sie berührt alle Sinne: Gemütlichkeit kann man sehen, fühlen und riechen. Doch was ist das Geheimnis einer gemütlichen Wohnung?

1. Ausmisten

Die Voraussetzung für Gemütlichkeit ist Klarheit. Es geht also zunächst darum, sich von Überflüssigem zu trennen und das Übrige gut zu strukturieren. Ordnungssysteme können eine große Hilfe sein – indem Kleinkram wohlsortiert in Schubladen, Kisten und Schränken verschwindet, entsteht neuer Raum zur Gestaltung und Ruhe fürs Auge.

2. Wohninseln

Beim Thema Gemütlichkeit geht es immer auch um Nähe. Dementsprechend dürfen auch Möbel und Dekorationselemente zusammenrücken. Harmonisch gruppierte Möbel bilden augenfällige Einheiten und wirken als Wohninseln besonders einladend. Selbst Arbeitsbereiche sehen behaglicher aus, wenn Schreibtisch, Regal, Laptop und Schreibutensilien in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. Unterstützt wird die Gliederung beispielsweise durch Teppiche oder andere Fußschmeichler, die die Raumakustik dämpfen und gleichzeitig die Möbelgruppierung optisch einrahmen.

3. Textilien

Apropos Teppiche: Wohntextilien sind besonders wichtig für die Behaglichkeit. Vorhänge, Decken und Kissen schmeicheln der Haut und bringen Wärme in den Raum. Werden unterschiedliche Größen und Farben kombiniert, kommt die Kuschelware noch besser zur Geltung. Wichtig: Die verwendeten Farben sollten sich stets in das Farbkonzept des Raumes eingliedern. Wer mag, variiert die Farbtöne leicht je nach Saison: Frisches Pastell im Frühling, Rosétöne im Sommer, Wolle sowie Naturfarben in der kalten Jahreszeit.

4. Materialien

Natürliche Materialien schaffen Wärme - sie haben eine besonders sinnliche Haptik. Gemütliche Akzente können daher mit hölzernen Schaukelstühlen, naturbelassenen Beistelltischen, handgeformter Keramik oder Korbmöbeln gesetzt werden. Die verschiedenen Möbelstücke lassen sich gut miteinander kombinieren, sofern sie aus derselben unaufgeregten Naturtonpalette stammen.

5. Farbwahl

Farben wirken sich entscheidend auf das menschliche Wohlbefinden aus – insbesondere in Wohnräumen. Unterschiedliche Abmischungen einer Grundfarbe passen immer zusammen. Damit die Wohnung Gemütlichkeit ausstrahlt, sind aber vor allem vier Farben wichtig, die farbpsychologisch entspannend wirken: Weiß, Grün, Beige und Braun. Die Farbe Weiß steht für Ruhe und Leichtigkeit - sie verschafft dem Wohnraum die nötige Klarheit und Weite. Braun und Beige erwecken dazu einen warmen, wohnlichen Eindruck. Grün ist Ausdruck von Naturverbundenheit. Blau beruhigt und ist damit prädestiniert als Schlafzimmerfarbe.

6. Licht

Ein gut ausgeleuchteter Raum kann ideal zum Arbeiten sein - geht es aber um Gemütlichkeit, dann sind kleine, gedimmte Lichtquellen die bessere Wahl. Eine Stehleuchte neben dem Sofa oder ein Lampen-Unikat auf der Kommode – gemeinsam erhellen diese kleinen Leuchten den Raum besonders sanft. Allerdings sollten sie alle in derselben, warmen Lichtfarbe strahlen. Tipp: Trifft Lampenlicht auf eine Wand, die in einer warmen Farbe gestrichen ist, dann reflektiert das Licht besonders warm zurück.

7. Gruppendekoration

Alles ist aufgeräumt, gemütlich und klar? Dann kann das kreative Spiel mit Accessoires beginnen. Auch Deko-Elemente wirken besonders schön, wenn sie als Gruppe arrangiert sind: Farblich harmonierende Schüsseln und Vasen aus Keramik werden einfach saisonal mit Zweigen oder Blumen ergänzt und mit Kerzen zu einem Ensemble arrangiert.Allerdings gilt: Gemütlichkeit braucht Lebendigkeit. Nur, wenn ein Raum bewohnt aussieht, kann eine entspannte Atmosphäre entstehen. Bei aller Ordnung, Symmetrie und Harmonie darf also auch ein bisschen lebendige Unordnung nicht fehlen.