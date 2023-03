Trend Granny Coastal: luftig, maritim und elegant

Aus den Vereinigten Staaten kommt der Einrichtungstrend Granny Coastal, der die Eleganz der Ferienhäuser am Strand versprüht. Trotz des Namens ist er alles andere als atbacken und das Gegenteil von verstaubt.

Der Einrichtungstrend »Granny Coastal« schwappt aus den Vereinigten Staaten nach Europa. Wörtlich übersetzt heißt Granny Coastal so viel wie Großmutter und küstennah. Die Stilrichtung ist aber alles andere als altbacken. Der Style verkörpert die Gelassenheit und Luftigkeit eines Ferienhauses in Maine oder auf Marthas Vineyard, wo der Geldadel Amerikas an der Küste urlaubt. Verbunden damit, ist ein gewisses Understatement und Minimalismus. Die vordergründige Genügsamkeit, bei der auf laute und protzige Möbel und Accessoires verzichtet wird, sollte aber auf keinen Fall billig erscheinen. Auf Hochwertigkeit wird trotzdem geachtet. Das elegante unaufdringliche Lebensgefühl wird durch in weiß oder in beige gehaltene Möbel zum Ausdruck gebracht und durch die Verwendung von Naturmaterialien ergänzt. Hochwertiges helles Naturholz wie Esche, Eiche, Buche oder Kiefer, bei der die Maserung gerne sichtbar sein kann, findet genauso seinen Platz wie Leinen oder Baumwolle. Gegenstände aus Weide, Jute oder Rattan ergänzen das Gesamtkonzept. Farblich dominiert neben hellem Weiß und Beigetönen, die Sauberkeit und Reinheit ausstrahlen, außerdem maritimes Blau. Dieses findet man zum Beispiel in Kissen, Teppichen oder Accessoires wie Vasen und Blumentöpfen. Lichtdurchlässige, luftige Vorhänge unterstreichen das Gefühl einer frischen Brise, die von der Küste ins Wohnzimmer weht. Auch Antiquitäten oder Möbel vom Flohmarkt, die einen gewissen shabby chic versprühen sind als Ergänzung möglich. Gemälde und Fotografien von Küsten, Brandungen oder Meeren vervollständigen den Einrichtungsstil für Häuser beziehungsweise Wohnungen, die den Strand und die Brandung nicht direkt vor der Haustüre haben. Nautische Motive wie zum Beispiel Muscheln, Krabben Bojen oder Leuchttürme können genauso integriert werden wie florale Elemente wie Wildblumen oder Obst und Gemüse.