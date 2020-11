Viebrockhaus: Ab ins »Haus eures Lebens«

Rundumservice, Top-Qualität, bestes Energiekonzept KfW 40 Plus, rekordverdächtige drei Monate Bauzeit für ein Stein auf Stein errichtetes Einfamilienhaus und zehn Jahre Garantie: Mit diesen Vorzügen überzeugt Viebrockhaus-Partner Schmid & Eisele GbR in Wüstenrot.

Das Traditionsunternehmen Viebrockhaus ist schon seit 66 Jahren erfolgreich. Der Spezialist für besonders energieeffiziente und wohngesunde Massivhäuser hat inzwischen über 31.000 Wohnträume verwirklicht. Eine große Vielfalt an klassischen Einfamilienhäusern, gemütlichen Land- und stylischen Stadthäusern stehen bei Viebrockhaus zur Auswahl. Auch komfortable Bungalows und geschickt konzipierte Zweifamilienhäuser hat der Massivhaushersteller mit 14 Beratungsbüros, darunter in Wüstenrot, und fünf eigenen Musterhausparks, wie z.B. in Hirschberg bei Weinheim, im Angebot. Über 70 erprobte Entwürfe, ganz neue Haustypen und zahlreiche Planungsvarianten lassen auch individuellste Wünsche wahrwerden.

Alle Viebrockhäuser werden CO2-neutral und als besonders energiesparende KfW-Effizienzhäuser 40 Plus gebaut. Die KFW-Bank stellt dafür zinsgünstige Kredite von 120.000 € und Tilgungszuschüsse in Höhe von 30.000 € zur Verfügung. Mit diesem Energiekonzept, intelligenten Smart Home-Lösungen und einem umfassenden Konzept zur Wohngesundheit – für saubere Luft, gute Dämmung, optimale Temperatur, das richtige Licht und reines Trinkwasser – sind die Massivhäuser von Viebrockhaus und ihre Bewohner bestens für die Zukunft aufgestellt.

Viebrockhaus-Beratungsbüro Schmid & Eisele GbR

Hauptstraße 9, 71543 Wüstenrot

Fon: 07945-3379782 oder 0800-8991000

www.viebrockhaus.de