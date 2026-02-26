Viterma macht aus dem Badezimmer ein Wohlfühlbad

Die Badexperten von Viterma bieten ihre hochwertigen Badlösungen ab sofort auch im Kreis Reutlingen an. Maurice Rössler und sein Team aus Burlardingen verwandeln in wenigen Tagen ein altes Badezimmer in eine pflegeleichte Wohlfühloase.

Wer an einen Badumbau denkt, hat häufig falsche Vorstellungen von Lärm, Staub und wochenlangen Nutzungsausfällen. Dass eine Badrenovierung aber auch ganz anders ablaufen kann, beweisen die Badexperten von Viterma. Mit einem ausgeklügelten Sanierungskonzept hat Viterma den Bädermarkt revolutioniert und bietet seiner Kundschaft hochwertige Badlösungen zum Festpreis an.

Die Marke Viterma steht seit mehr als zwei Jahrzehnten für höchste Qualität in der Bäderbranche. Langjährige Expertise verbindet sich mit großem Engagement für herausragende Ergebnisse. Ziel ist es, dass Kundinnen und Kunden langfristig Freude an ihrem neuen Badezimmer haben. Mit regionalen Viterma Fachbetrieben ist das Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten und verwandelt bestehende Badezimmer in moderne Wohlfühlbäder. Grundlage des Erfolgs sind hochwertige Produkte aus eigener Fertigung sowie bestens geschulte Mitarbeitende.

»Wir von Viterma bieten unseren Kundinnen und Kunden einen lärm- und staubarmen Badumbau«, erklärt Viterma Badexperte Maurice Rössler. »In kürzester Zeit verwandeln wir das alte Badezimmer in ein zukunftssicheres Wohlfühlbad. Dabei stehen insbesondere eine hohe Qualität sowie die Zufriedenheit unserer Kundschaft im Mittelpunkt.«

Gerade in Häusern, die oft mehr als 30 Jahre alt sind und schon mehreren Generationen ein Zuhause geboten haben, sind bedarfsgerechte Bäder oft keine Selbstverständlichkeit. »Das prämierte Badsanierungskonzept auf höchstem Niveau erlaubt es uns, Ihnen den Alltag im Bad zu erleichtern«, so Rössler weiter. Durch den bodenebenen Einbau der rutschhemmenden Duschtasse ist das neues Bad zukunftssicher und bietet auch mit nassen Füßen Standfestigkeit. Da sich keine Fliesen und Fugen in der neuen Dusche befinden, hat auch Schimmelbildung keine Chance und das Schrubben schmutziger Fliesen ist Geschichte.

Bei einem kostenlosen und unverbindlichen Beratungstermin zeigt Maurice Rössler und sein Team den Kunden die Möglichkeiten einer Badsanierung mit Viterma auf. »Wenn Sie nicht sofort das gesamte Badezimmer sanieren lassen möchten, haben Sie auch die Möglichkeit, nur die alte Badewanne durch eine bodenebene Dusche ersetzen zu lassen«, so Maurice Rössler abschließend.

Viterma Badsanierung Reutlingen

Blumenstetterstraße 28, 72393 Burladingen,

Tel.: 07475 5423994, www.viterma.com