Volksbank Hohenlohe eG: »Grenzenlos in Richtung Zukunft«

Die Nachfrage nach Immobilien ist in der Region stark gestiegen. Die Menschen zieht es wieder mehr in die Idylle und verfügbare Objekte werden schnell verkauft – sowohl zur Eigennutzung als auch als Kapitalanlage.

Die stetige Nachfrage nach Immobilien in der Region ist nicht zu übersehen. Vor allem die Einzugsgebiete Öhringen, Künzelsau, Schwäbisch Hall, Crailsheim und Umgebung weisen einen hervorragenden Markt auf. Das Team »Bauen&Wohnen« der Volksbank Hohenlohe eG ist inzwischen sehr groß geworden, mit neun Immobilienmaklern und 25 Mitarbeitern in der Immobilienabteilung ist es regional die Nummer eins der Kunden. »Wir unterstützen Sie, wenn Sie Ihre Pläne und Träume realisieren und stehen Ihnen sowohl bei der Suche als auch bei Ihrem Finanzierungsvorhaben zur Seite.« Ein Versprechen, das die Mitarbeiter der Volksbank Hohenlohe an ihre Kunden richten. Mit der Beratung werden die Kunden in jeder Lebenssituation begleitet und rund um alle Themen des Immobilienmarktes beraten, auch zur Finanzierung und Versicherung.

Der Andrang, in die Stadt zu ziehen, war in der Vergangenheit deutlich größer als heute. Folglich ist der ländliche Raum beliebter geworden und die regionale Nachfrage für ein Eigenheim gestiegen. Regional gesehen ist auch der Wunsch nach den eigenen vier Wänden bei vielen größer geworden. Insbesondere Neubauprojekte sind sehr beliebt und im Handumdrehen verkauft. Viele Eigennutzer und Kapitalanleger, die sich für ein Neubauvorhaben entscheiden, sind von der Leistung »schlüsselfertiges Wohnen« begeistert. Dazu hat die Wohnqualität heute einen ganz besonderen Stellenwert: Arbeiten und Leben im Zusammenklang. Daher legen die Menschen sehr viel Wert auf lichtdurch-flutete Wohnungen, auf Terrassen, auf Gartenanteile oder auf Balkone.

Die Volksbank Hohenlohe möchte diese Erfolgsgeschichte vorantreiben. Die beiden Vorstände Dieter Karle und Harald Braun haben gemeinsam mit dem Generalbevollmächtigten Jörg Thollembeek die Tochtergesellschaft Volksbank Immobilien GmbH Ende Juli diesen Jahres gegründet. Unter dem Leitsatz »Grenzenlos in Richtung Zukunft« legt die GmbH mit Sitz in Öhringen ihren Fokus auf Persönlichkeit, individuelle Beratung, Fairness, Transparenz und erfolgreiche Partnerschaften auf Augenhöhe. Um die Kunden vollumfänglich zu beraten, bietet die Volksbank Immobilien GmbH exklusiven Service für die Regionen München, Leonberg, Fürth, Pforzheim, Sindelfingen, Heidelberg und Mannheim.

