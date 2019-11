Sanfte Lichter, warme Farben & Naturmaterial – Wohntrends für die Herbstsaison

Während draußen Wind, Regen und Kälte den Einzug halten, sehnt man sich immer mehr nach Wärme und Gemütlichkeit. Die Tage werden kürzer und dunkler: Höchste Zeit seinen eigenen vier Wänden eine stimmungsvolle Atmosphäre zu verleihen. Die aktuellen Herbsttrends setzen auf Naturmaterialien, stillvolle Farbenspiele und Lichtinseln, die einen Wohlfühlfaktor garantieren.

Alles ist erlaubt

In dieser Saison ist alles erlaubt: Von Minimalismus bis exzentrischen Farbauftritten – für jeden Interieur-Geschmack ist etwas dabei. Zarte, knallige oder dunkle Beerentöne sind das Highlight der aktuellen Saison. Wer nicht gleich ganze Wände anstreichen oder das Mobiliar austauschen möchte, kann auf kräftige Farbtupfer in der Wohnlandschaft, wie etwa bunte Kissen auf dem schlichten Sofa oder kontrastreiche Dekorationen in eintönigen Holzregalen, setzen. Wer es eher dezenter mag, greift zu gedämpften Tönen wie Dunkelgelb, Admiralblau oder Schilfgrün. Um ein optisches Gleichgewicht in unruhigen Wohnlandschaften zu schaffen, eignen sich pastellfarbene Stoffe sowie schlichte Vasen mit getrockneten Zweigen oder Blumen.

Lichter sorgen für Wärme

Für mehr Wärme an grauen und regnerischen Tagen sorgen kleine Lichtinseln aus Teelichtern oder Duftkerzen. Minimalistische Stehlampen in Gold oder romantische Lichterketten verleihen jedem Raum elegante Gemütlichkeit. Puristische Kerzen gehören unumstritten zu den Wohntrends der aktuellen Saison und kommen in Kombination mit Glas, Edelstahl oder Holz besonders gut zur Geltung. Hoch im Trend liegen auch Herbstkränze, Fotorahmen und Bilderhalter, sowie Untersetzer für Windlichter oder Tassen aus Naturmaterialien wie Holz, Stroh oder Bast. Geschmückt mit farbigen Akzenten – bunten Blumen, knalligen Beeren oder Kleinkürbissen – werden diese zum Blickfang jedes Interieurs. Im Internet findet man übrigens viele tolle Bastelideen für selbstgemachte Herbstdekoration aus Naturmaterialien.