Wohnwerkstatt mit Plameco-Deckenstudio

Beginnend mit den Fußböden, Parkett-, Vinyl-, Kork- und Laminatböden über Wohnzimmer, Esszimmer, Küchen, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Badezimmer, Ankleidezimmer, Garderoben und Einbaumöbel, alles findet man bei der Schreinerei Wirth.

Die Möbel werden alle mit dem Kunden geplant, dann gezeichnet und auf Maß angefertigt. Das bekannte Relax Bettsystem erhält man ebenfalls bei Wirth. Das Herzstück sind die Spezialfederkörper, diese ermöglichen eine flexible Einsinktiefe von bis zu 70 Millimetern und sorgen damit für eine perfekte Körperanpassung und Entlastung der Wirbelsäule während des Schlafs.

Dank der Spezialfederkörper kann das Relax 2000 Bettsystem einfach und bequem auf die persönlichen Bedürfnisse eingestellt werden. Das Bettsystem wird aus natürlichen Rohstoffen angefertigt und auch metallfrei geliefert. Das Bettsystem passt in jedes handelsübliche Bett mit Rost und Matratze, auch das passende Massivholzbett zum Bettsystem wird bei Wirth auf Maß angefertigt. Im Ausstellungsbett ist probeliegen möglich. Auch ein Bett aus Zirbe Massivholz, Bettdecken, Nacken- und Zirbenkissen sowie weitere Zirbenprodukte sind erhältlich.

In den neu gestalteten Räumen bei Wirth sind natürlich auch die bekannten Plameco-Spanndecken auf über 160m² zu sehen. Eine große, modern gestaltete Decke von Wirth befindet sich im Eingangsbereich über der Küche mit integriertem Esszimmer. Diese Decken sind in über 100 Farben und Varianten erhältlich. Weitere Vorteile der Spanndecken liegen in der Beschaffenheit des Materials, denn die Decken sind für Allergiker geeignet, unempfindlich gegen Wärme, Kälte oder Feuchtigkeit sowie voll abwaschbar. Die Decken eignen sich für jeden Raum in der Wohnung, vom Wohn- bis zum Badezimmer. Wer Zimmer- oder Ganzglastüren benötigt, ist hier ebenfalls an der richtigen Adresse. Das Beratungsteam der Schreinerei Wirth steht bei Fragen gerne zur Verfügung.

Schreinerei Wirth, Steinach 14, 74547 Untermünkheim, Fon: 0791-9781302, www.schreiner-wirth.de