Zürn: Qualität für Gartenbesitzer

Wer zu Zürn kommt, weiß gute Geräte für Hof und Garten zu schätzen. Im Fokus stehen Geräte, die auch nach vielen Jahren noch repariert und für die Ersatzteile beschafft werden können.

Neben den Qualitätsmarken Stihl und John Deere findet man bei dem inhabergeführten Unternehmen auch Rasenmäher von Sabo »Made in Germany« und allerhand Nützliches rund um die Arbeit in Hof und Garten.

Neben den klassischen benzinbetriebenen Motorgeräten entwickelt sich seit Jahren der Trend zu Geräten mit Akku-Antrieb. Von der Kettensäge bis zum Rasenmäher: die Auswahl an Geräten für verschiedenste Gartengrößen mit Akkuantrieb ist beachtlich! Die Vorteile liegen auf der Hand, denn diese sind sofort startklar, weniger Wartung ist fällig und mit ein und demselben Akku können bis zu zehn verschiedene Geräte – von Freischneider bis Trennschleifer – betrieben werden. Noch mehr Komfort bietet nur der Rasenroboter. Im Alleingang sorgt dieser für perfekt gemähten Rasen und durch die Mulchfunktion auch noch für die Düngung. All diese nützlichen Gartenhelfer bekommt man beim Zürn, Fachberatung und Service zum Festpreis inklusive. Die Werkstatt bietet Motorgeräte-Inspektionen an, bei größeren Geräten wie zum Beispiel Rasentraktoren auf Wunsch auch mit Hol- und Bringservice. Zwei der insgesamt zehn Niederlassungen befinden sich in der Region Hohenlohe, nämlich Schöntal-Westernhausen und Untermünkheim-Kupfer. Die neuen Shops sind modern eingerichtet und definitiv einen Besuch wert. Zusätzlich arbeitet Zürn im Bereich Shop sehr eng mit der Firma Kramp aus Strullendorf zusammen, sodass zusätzlich auf ein riesiges Sortiment zurückgegriffen werden kann. Falls etwas nicht verfügbar ist, kann auch bestellt und meistens am Folgetag abgeholt werden . Hochwertige Gartengeräte lohnen sich auch nach vielen Jahren noch und bei Zürn ist man – egal ob Beratung, Verkauf oder Service – bestens aufgehoben.

Zürn GmbH & Co. KG, Robert-Bosch-Straße 5, 74547 Untermünkheim-Kupfer, Fon: 07944-942443-11, www.zuern.de