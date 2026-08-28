Das K in Kornwestheim: »Ihre Feier. Ihr Anlass. Ihr K.«

Manche Tage verdienen mehr als einen gewöhnlichen Veranstaltungsraum. Ob Hochzeit, Geburtstag, Familienfest oder ein anderer besonderer Anlass: Im Kultur- und Kongresszentrum Das K in Kornwestheim findet jede Feier ihren passenden Rahmen.

Das K bietet vielfältige Möglichkeiten für persönliche Feste und besondere Veranstaltungen. Als Herzstück des Hauses beeindruckt der stimmungsvolle Theatersaal mit Platz für bis zu 450 Gäste. Der Festsaal bietet Raum für bis zu 700 Personen und verbindet festliches Ambiente mit einer exklusiven Seeterrasse. Großzügige Foyers und lichtdurchflutete Veranstaltungsräume ergänzen das vielseitige Raumangebot. So kann jede Feier individuell gestaltet werden – ob im kleinen Kreis, als große Familienfeier oder als festlicher Empfang. Die Räume lassen sich passend zur Gästezahl, zum Anlass und zu den persönlichen Vorstellungen arrangieren. Raumgestaltung, Dekoration, Lichtstimmung und Veranstaltungstechnik schaffen dabei die Atmosphäre, die zum eigenen Fest passt.

Ein gelungenes Fest lebt nicht nur von der Atmosphäre, sondern auch von kulinarischen Genüssen, die in Erinnerung bleiben. Im K haben Gastgeberinnen und Gastgeber die Möglichkeit, aus einem ausgewählten Cateringpool ihren bevorzugten Partner zu wählen und das gastronomische Konzept ganz nach ihren Wünschen zusammenzustellen. Ob festliches Menü, abwechslungsreiches Buffet oder besondere kulinarische Vorstellungen – Speisen und Bewirtung werden individuell auf den Anlass, die Gäste und den Ablauf der Feier abgestimmt.

× 1 von 2 Erweitern × 2 von 2 Erweitern Prev Next

Ein besonderer Tag beginnt mit einem besonderen Ja-Wort. Im K sind standesamtliche Trauungen an sieben Tagen in der Woche möglich. Für die Zeremonie stehen außergewöhnliche Trauorte zur Verfügung: auf der Bühne des Theatersaals, im Atrium der Stadtbücherei, auf der Seeterrasse unter freiem Himmel im Galerieversammlungssaal oder in einem stilvollen, persönlichen Rahmen im Veranstaltungsraum. Nach der Trauung kann die Feier direkt im K beginnen. Raumgestaltung, Dekoration, Lichtstimmung und Veranstaltungstechnik lassen sich ebenso individuell planen wie Wunschmusik und kulinarische Begleitung. So entsteht ein Hochzeitstag, der ganz den Vorstellungen des Brautpaares entspricht. Das K-Team berät persönlich, entwickelt individuelle Feier- und Hochzeits-pakete und begleitet die Planung von den ersten Ideen bis zur Umsetzung. Für private Feiern stehen Räumlichkeiten für bis zu 500 Gäste zur Verfügung – vom kleinen, persönlichen Fest bis zur großen Hochzeitsgesellschaft.

Ob Hochzeit, Geburtstag, Familienfeier oder ein anderer Anlass: Das K bietet den Raum, die Möglichkeiten und die persönliche Beratung für ein Fest, das einfach passt. Wer sich zunächst selbst mit den Räumlichkeiten vertraut machen möchte, kann Das K direkt von zu Hause aus erkunden. Ein 360-Grad-Rundgang ermöglicht einen virtuellen Blick in die verschiedenen Räume. Ein interaktiver 3D-Grundriss verschafft einen schnellen Überblick über das Gebäude und die Raumaufteilung.

Das K

Stuttgarter Str. 65, 70806 Kornwestheim

Jetzt persönlichen Wunschtermin anfragen und Das K kennenlernen: www.das-k.info