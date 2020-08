Feiern in besonderem Ambiente

Früher Sommerresidenz der Fürsten zu Hohenlohe-Langenburg, heute moderne Eventlocation mit besonderer Atmosphäre: Das Gut Ludwigsruhe in Langenburg bietet ein tolles Ambiente für Feiern und Feste aller Art.

Die Fürsten zu Hohenlohe-Langenburg wussten schon immer, wie man gut feiern kann, somit ist das Gut Ludwigsruhe, und ganz besonders die neu renovierte Eventscheune, die früher Getreidelager und Maschinenhalle war, der perfekte Ort für Hochzeiten, private Veranstaltungen wie Geburtstage oder Firmenevents. Alt und neu verschmelzen in der Eventscheune zu einer homogenen Einheit.

Eva Schrödel trägt die Verantwortung für den Betrieb der Eventscheune. Ihr war es wichtig, dass die Eventscheune einerseits die Stimmung des historischen Gebäudes widerspiegelt und gleichzeitig eine gewisse Modernität ausstrahlt. Ende Mai 2018 war Eröffnung und die erste Hochzeit und Firmenfeste fanden statt. »Wir haben für bis zu 150 Personen Platz«, erklärt Eva Schrödel. Und dass die Eventscheune schon jetzt gut ankommt, belegen die Anfragen. »Wir sind schon weit im Voraus ausgebucht«, so Eva Schrödel. Die Hochzeitspaare kommen dabei sowohl aus Langenburg und der näheren Umgebung, als auch aus Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, München oder Heilbronn. Teilweise sogar aus dem Ausland. Übernachtungsmöglichkeiten sind im nahe gelegenen Langenburg vorhanden.

So wichtig wie Eva Schrödel die Umsetzung ihrer eigenen Vorstellungen bei der Realisierung der Eventscheune war, so sehr möchten sie und ihr Team auch den Brautpaaren und Firmen einen Spielraum bei der Planung ihres Festes geben. Runde oder eckige Tische, Tafeln oder U-Form, alles ist möglich. Soll die Tanzfläche im Saal oder auf der ersten Ebene sein? Oder soll dort lieber eine Fotobox oder die nächtliche Candybar installiert werden? »Die Gastgeber sagen mir, wie sie es wollen, und so machen wir es«, sagt Eva Schrödel.

Gerade im Bereich Hochzeiten sind die Varianten in der Eventscheune auf Gut Ludwigsruhe beinahe unendlich: Im großzügigen Gartenbereich der Eventscheune ist jeder Zeit eine standesamtlich oder eine freie Trauung möglich. Aber nicht nur für Hochzeiten bietet die Eventscheune den perfekten Rahmen. Unter der Woche finden hier Firmenfeiern, Geburtstage oder Seminare statt. Der Saal kann (dann ohne Tanzfläche) für bis zu 200 Personen bestuhlt werden. Die erhöhte Mitteletage bietet sich für separate Seminare oder Besprechungen an.

»Die meisten Gäste buchen ein Komplettpaket: Das bedeutet die Scheune als Location, Essen, Getränke und Service«, erläutert Eva Schrödel. »Auf Wunsch organisieren wir auch die Dekoration und die passende Eventtechnik. Im Vorfeld finden genaue Besprechungen statt, um am Tag des Festes einen reibungslosen Ablauf zu garantieren.«

Beim Angebot der Speisen arbeitet das Gut Ludwigsruhe mit regionalen Caterern zusammen, die die gesamte Palette vom BBQ, Smoken, klassisches Menü, klassisches Buffet sowie mediterrane Speisen oder Flyingbuffet bieten können. »Teile der Speisen bereiten wir auch selbst zu«, erläutert Eva Schrödel, »etwa Häppchen zum Sektempfang, den Mitternachtssnack oder Kuchen für die Kaffeetafel. Ebenso haben wir auch Highlights im Angebot wie einen Eiswagen mit frisch gemachtem Eis.«

Photo Schlossar

Eventscheune Gut Ludwigsruhe

Ludwigsruhe 4, 74595 Langenburg Fon: 0171-9385229

eventscheune@gut-ludwigsruhe.de www.gut-ludwigsruhe.de