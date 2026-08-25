Konferenzzentrum im Audi Forum Neckarsulm: Moderne Technik in inspirierender Kulisse

Ob Tagung, Konferenz, Business-Meeting, Workshop, Schulung oder Produktpräsentation – im Konferenzzentrum des Audi Forum Neckarsulm gibt es den passenden Rahmen für Veranstaltungen, die begeistern und nachhaltig in Erinnerung bleiben. Fünf flexibel nutzbare Tagungsräume und zwei Kreativräume bieten Platz für Meetings und Events mit bis zu 200 Personen. Modernes Design, eine inspirierende Atmosphäre und die Verbindung zur Welt von Audi schaffen ideale Voraussetzungen für erfolgreiche Begegnungen – vor Ort und digital.

Hybrid tagen – professionell vernetzt

Mit moderner Konferenz- und Medientechnik realisiert das Audi Forum Neckarsulm professionelle Hybrid-Events. Ob Livestream, Videokonferenz oder interaktive Formate: Für eine reibungslose technische Umsetzung und ein hochwertiges Veranstaltungserlebnis wird gesorgt.

Mehr als ein Tagungsort

Ergänzt werden kann das Event durch besondere Highlights wie Erlebnisführungen durch die Audi Welt oder die Nutzung des Showrooms für Kunden- und Mitarbeiterevents. Abgerundet wird der Aufenthalt durch die erstklassige hauseigene Gastronomie.

Alle Vorteile auf einen Blick:

Fünf flexible Tagungsräume

Zwei Kreativ-Ateliers

Veranstaltungen für 2 bis 200 Personen

Professionelle Hybrid- und Konferenztechnik

360°-Eventservice aus einer Hand

Erstklassige hauseigene Gastronomie

Erlebnisführungen durch die Audi Welt

Showroom für Mobilität und Innovation

Das Konferenzteam berät gerne persönlich bei der Planung und Umsetzung der eigenen Veranstaltung.

Audi Forum Neckarsulm – Event & Konferenzmanagement

E-Mail: audiforum.neckarsulm@audi.de