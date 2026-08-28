Stadthalle Reutlingen: Mehr Bleisure, bitte!

Warum Business-Events heute mehr sein dürfen als Konferenz und Kaffeepause. Und wie die Stadthalle Reutlingen Arbeit, Austausch und Erlebnis zusammenbringt: »Business + Leisure = Bleisure«

Ein Konferenzraum, eine Bühne, Reihenbestuhlung. Und fertig ist die Tagung? Nicht unbedingt. Denn erfolgreiche Businessveranstaltungen können heute weit mehr: Menschen miteinander ins Gespräch bringen, Inhalte erlebbar machen und im besten Fall noch lange im Gedächtnis bleiben. Die Stadthalle Reutlingen setzt deshalb auf individuelle Veranstaltungsformate, die zum jeweiligen Anlass und zu den Zielen jedes Unternehmens passen. Dass dabei auch ungewöhnliche Ideen für Ort und Ausgestaltung möglich sind, zeigen zwei ganz unterschiedliche Beispiele.

× Erweitern Foto: Stadthalle Reutlingen GmbH Keine klassische Frontalveranstaltung: Beim Innovationstag »Bauen der Zukunft« wurde das Publikum rund um die Bühne angeordnet – für mehr Bewegung und direkten Austausch

Beim Innovationstag »Bauen der Zukunft« war keine klassische Frontalveranstaltung gewünscht. Stattdessen wurde die Bühne zum Mittelpunkt einer radialen Sitzordnung. Ein eigens gestalteter Laufsteg brachte Bewegung ins Format und ermöglichte den Vortragenden einen direkten Kontakt zum Publikum. Moderiert wurde der Innovationstag von Dominik Kuhn, besser bekannt als Dodokay. Für einen weiteren Höhepunkt sorgte die von Markus Lanz moderierte Diskussionsrunde. Das Konzept machte deutlich: Wenn Raumgestaltung und Veranstaltungsdramaturgie zusammenspielen, kann aus einer Präsentation ein echtes Erlebnis werden.

Ganz anders, dabei nicht weniger außergewöhnlich: Ein Unternehmen aus der Unternehmens- und Steuerberatung nutzte die Stadthalle für ein exklusives Teamevent. Auf eine gemeinsame Rallye mit Geocaching-Abenteuer folgte ein BBQ auf der umlaufenden Terrasse im dritten Stock. Mit Blick über die Reutlinger Altstadt bis zur Achalm wurde aus dem Arbeits- ein Erlebnisabend. Loungeecken, Brückentische und stimmungsvolle Beleuchtung sorgten für eine entspannte Atmosphäre. Der perfekte Rahmen, um den Tag gemeinsam ausklingen zu lassen – und vielleicht auch die eine oder andere neue Idee zu entwickeln.

× Erweitern Foto: Stadthalle Reutlingen GmbH Entspannt und doch fokussiert, der Panoramablick auf der Terrasse im dritten Stock sorgt auch beim Essen für frischen Wind in Köpfen und Herzen der Teamevent-Gäste

Ob Kongress, Symposium, Workshop, hybride Veranstaltung oder Teamevent: Die Stadthalle bietet dafür flexible Raumkonzepte und moderne Technik. Das fahrbare Parkett ermöglicht unterschiedliche Raumaufteilungen, während eine leistungsfähige 25-GBit/s-Glasfaseranbindung auch hybride oder komplett digitale Veranstaltungsformate unterstützt. Gleichzeitig spielt Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. Die Stadthalle nutzt zu 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien, setzt auf regionales und saisonales Catering und weist ihren Corporate Carbon Footprint über myclimate aus. Veranstaltungen werden vollständig CO 2 -kompensiert. »Unsere Kunden erwarten heute mehr als nur einen Raum. Sie suchen nach Partnern, die ihre Veranstaltungen strategisch durchdenken und mit Kreativität umsetzen«, erklärt Petra Roser, Geschäftsführerin der Stadthalle Reutlingen, den 360-Grad-Ansatz ihres Teams.

Stadthalle Reutlingen GmbH

Manfred-Oechsle-Platz 1, 72762 Reutlingen. Alle Infos: www.stadthalle-reutlingen.de