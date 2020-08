Tadelos Tagen in Leonberg

Die Stadthalle Leonberg bietet mit einem flexiblen Raumprogramm den perfekten Rahmen für Veranstaltungen aller Art. Die gelungene Architektur mit hellem Holz und Glas macht das Haus freundlich und einladend und trägt mit dazu bei, dass sich die Gäste in den Räumlichkeiten schnell wohlfühlen.

Die Stadthalle Leonberg liegt mitten im Herzen der Stadt. Der direkt an das Haus angrenzende Stadtpark bietet einen wundervollen Blick ins Grüne. Die Stadthalle bietet den perfekten Rahmen für Kulturveranstaltungen jeglicher Art.

Der Saal der Stadthalle ist abteilbar und mit einem versenkbaren Orchestergraben ausgestattet. Kombiniert mit einer großen Bühnenfläche sind so auch große Opern-, Operetten- und Musical-Aufführungen möglich. Neben einem kleinen, aber hochwertigen eigenen Kulturprogramm, das von der Stadthalle selbst aufgelegt wird, vervollkommnen die Vermietungen an Fremdveranstalter das Kulturangebot in der Leonberger Stadthalle.

Für den Kartenverkauf steht eine leistungsfähige und gut eingeführte Kartenvorverkaufsstelle im Haus zur Verfügung, die Eintrittskarten über ein hauseigenes Ticketingsystem vertreibt und außerdem an das Easy-Ticket-System und Reservix angeschlossen ist. Zusammen mit dem Saal bilden insgesamt fünf Tagungs- und Seminarräume die Grundlage für das zweite Standbein der Stadthalle mit einer regen Veranstaltungstätigkeit in den Bereichen Seminar, Tagung, Kongress, Schulung, Familienfeier und anderen.

Egal, ob für fünf Personen oder größere Events – das kompetente Team der Stadthalle steht bei der Planung und Umsetzung von Wünschen gerne tatkräftig und motiviert an der Seite des Kunden und bietet natürlich auch auf die aktuelle Corona-Situation angepasste Veranstaltungskonzepte.

Durch die zentrale Lage am Schnittpunkt der beiden Autobahnen A8 und A81 kann man die Stadthalle Leonberg in maximal fünf Minuten von der Autobahnausfahrt erreichen.

Von der Stadtmitte Stuttgarts ist die Stadthalle Leonberg ebenfalls in nur ungefähr 20 Minuten per Pkw oder S-Bahn gut zu erreichen. Verbunden mit einer hochwertigen Gastronomie im Haus und dem direkt neben der Stadthalle liegenden Amber Vier-Sterne-Hotel Leonberg/Stuttgart bietet der Gesamtkomplex alles, was für Veranstalter und Besucher wichtig ist.

Stadthalle Leonberg

Römerstraße 110, 71229 Leonberg, Ansprechpartner:

Herr Rainer Blümle (Hallenmanager), Fon: 07152-97550,

stadthalle@leonberg.de, www.stadthalle.leonberg.de