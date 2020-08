Tagen in prämierter Location

Modern, hell, außergewöhnlich – so lässt sich das vom Studierendenwerk Stuttgart geführte Seminarzentrum am Rossneckar in Esslingen beschreiben. Wer eine wissenschaftliche Konferenz, eine Tagung oder ein Seminar organisiert oder eine passende Location für ein Meeting sucht, ist hier richtig.

Das Seminarzentrum am Rossneckar befindet sich auf großzügigen 660 qm auf dem Hengstenberg-Areal in der Esslinger Weststadt – gleich am Fuße der idyllischen Weinberge. Die lichtdurchfluteten Räumlichkeiten bestechen durch Klarheit und eine individuelle Architektur, die die unterschiedlichsten Materialien harmonisch miteinander verbindet. Dafür wurden sie 2017 mit dem »Iconic Award« ausgezeichnet.

Im Seminarzentrum stehen vier Räume zur Verfügung, die mit mobilen Wänden und Schiebeelementen so variabel geplant wurden, dass sie es erlauben, acht Raumgrößen und verschiedene Konfigurationen zu generieren. So kann flexibel auf unterschiedliche Veranstaltungsformate eingegangen werden: Egal ob ein Teamworkshop geplant ist, oder ein Meeting-Raum benötigt wird.

Neben der flexiblen Aufteilung können die Räumlichkeiten auch variabel bestuhlt werden – von Reihen und Parlament über U-Form bis hin zu Block und Karree. In der aktuellen Corona-Situation wird hier selbstverständlich darauf geachtet, dass der Mindestabstand zwischen den Plätzen eingehalten wird. Vor Ort stehen außerdem Desinfektionsmittelspender bereit.

Die multifunktionalen Tagungsräume sind mit modernster Technik ausgestattet und verfügen über Beamer mit Projektionswand und Lautsprecherboxen sowie WLAN-Anschluss und Internetzugang. Wer spezielles Equipment wie einen Moderationskoffer oder eine Mikrofon-Anlage benötigt, kann dieses jederzeit hinzubuchen. Auch für das leibliche Wohl wird im Seminarzentrum gesorgt. Dabei wird die Pausenverpflegung nach den aktuell gültigen Corona-Regelungen ausgegeben: Zur Auswahl stehen Kalt- und Heißgetränke, süße und herzhafte Snacks sowie Obst.

Neben den Tagungsräumen befinden sich im Seminarzentrum außerdem ein Empfangsbereich, zwei komfortable Loungeecken für kleine Pausen und Gesprächsrunden sowie ein Außenbereich im Innenhof, der vor allem an warmen Tagen gerne genutzt wird, um sich in den Pausen die Beine zu vertreten. So ist sowohl bei mehreren kleinen Veranstaltungen als auch bei einem größeren Event genug Freiraum für alle Gäste vorhanden. Hinter den Kulissen sind eine kleine Küche und zwei Lagerräume zu finden.

So individuell wie die Veranstaltungsformate ist auch das Leistungsspektrum des Seminarzentrums am Rossneckar. Die Räume können von Montag bis Freitag genutzt werden – egal ob für Ganz- oder Halbtagsveranstaltungen. Für ein passgenaues Angebot kann man sich persönlich beraten lassen.

Seminarzentrum am Rossneckar

Mettinger Straße 127, 7328 Esslingen

Ansprechpartnerin: Martina Hansen, Tel.: 0711 203731-30,

Fax: 0711 203731-31 seminarzentrum@sw-stuttgart.de

www.seminarzentrum-am-rossneckar.de