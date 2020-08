Die Veranstaltungslocations in Nürtingen

»Sie sind aufgrund der aktuellen Situation auf der Suche nach einem geeigneten Veranstaltungsraum?« Die Stadthalle K3N bietet auch zu Zeiten des Coronavirus eine ideale Location!

Mit ausreichend Abstand zum Sitzplatz nebenan, guter Belüftung, einem Rundum-Service und einer entsprechenden Beratung steht das Team des K3N allen Interessenten gerne zur Verfügung.

Egal ob Tagungen, Konzerte, Firmenevents oder private Feierlichkeiten, das K3N bietet, natürlich unter Beachtung der aktuellen Vorgaben, Raum und kreative Ideen, um unvergessliche Veranstaltungen möglich zu machen. Die drei multifunktionalen Säle sind mit modernster Technik und einer Lüftung ausgestattet. Für das korrespondierende Catering durch die Gastronomie Ebermann aus Oberboihingen stehen zwei Foyers mit installierten Bewirtungsbereichen zur Verfügung.

Für den besonderen Veranstaltungscharakter steht noch die Kreuzkirche im Herzen Nürtingens zur Auswahl. Das für Veranstaltungen umgebaute Kirchengebäude bietet mit seinem einzigartigen Ambiente die perfekte Möglichkeit für Feierlichkeiten in stilvollem Rahmen.

Da dem K3N Ihre Gesundheit besonders am Herzen liegt, steht das Team im engen Kontakt mit den örtlichen Behörden und hält sich an die aktuelle Verordnung der Landesregierung. Auf Anfrage legen Sie gerne das Hygienekonzept vor. Alle weiteren Informationen zu den einzelnen Räumen, Personenzahlangaben und den aktuellen Verhaltensregeln in der Stadthalle K3N finden sich unter www.k3n.de.

K3N - Stadthalle Nürtingen, Heiligkreuzstraße 4, 72622 Nürtingen, Fon: 07022-2434-0, info@k3n.de, www.k3n.de