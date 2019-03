30 Jahre Meyer Training und Therapie

× Erweitern Fotos: Meyer Training und Therapie Meyer Training

Das Therapiezentrum »Meyer Training und Therapie« in Untergruppenbach steht für individuelle Betreuung im Training und in der Therapie. Die Unternehmensphilosophie ist Programm: »Bei Meyer werden Sie fit für´s Leben«. Am 15. September wird bei einem Tag der offenen Tür in Untergruppenbach das 30jährige Bestehen gefeiert.

Angefangen hat alles 1989 mit einer reinen Massagepraxis. Nach und nach entwickelte sich die Praxis weiter: Über eine Heilmittel- Praxis mit Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie bis zur heutigen Einrichtung. Seit 1998 bietet Meyer ein gesundheitsorientiertes Training an Geräten an. 2013 erhielt die Praxis die Zulassung zur ambulanten orthopädischen Rehabilitation und führt unter anderem die eAP (erweiterte Ambulante Physiotherapie) durch. Heute gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern im Gesundheitsbereich im Raum Heilbronn.

»Meyer Training und Therapie« entwickelte sich in den letzten Jahren zu einem interdisziplinären Therapiezentrum, das Patienten vom Säugling bis zum Senior behandelt. Die Physio- und Ergotherapie beschäftigt sich mit Verletzungen und Erkrankungen des Bewegungsapparates, sowie neurologischen Krankheitsbildern. Es dient der Vorbeugung von Erkrankungen und stellt eine sinnvolle Ergänzung und manchmal auch eine Alternative zu Operationen und Medikamenten dar. Die Logopädie kümmert sich um Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen.

× 1 von 2 Erweitern Meyer Training und Therapie Training. × 2 von 2 Erweitern Meyer Training und Therapie Bewegungsbad. Prev Next

Im Sinne der ganzheitlichen Betreuung besteht die Möglichkeit im Gesundheitsorientierten trainingsbereich ein selbständiges Training zu absolvieren. Durch die Chipkartengesteuerten geräte, die Fehler in der Bewegungsausführung minimieren, und die individuelle therapeutische Betreuung auf der Trainingsfläche wird ein gezieltes Training gewährleistet. Bezuschusst über die Krankenkasse (§20 Sgb V) wird eine Vielzahl an Präventionskursen angeboten, die unter anderem von der klassischen Wirbelsäulengymnastik und Aqua Fit bis hin zu Faszientraining und einem Gerätezirkel reichen. Das hauseigene Bewegungsbad bietet die Möglichkeit für Babyschwimmen, Schwimmkurse, Aqua Bike- und Aqua Fit-Kurse sowie verordnete Krankengymnastik im Wasser. Die 2013 eingeführte ambulante Rehabilitation bietet viele entscheidende Vorteile. Zum Beispiel werden die Abende und Wochenenden zu Hause verbracht. Gemäß den Vorgaben der Ärzte sowie des jeweiligen Kostenträgers wird ein individuelles Behandlungskonzept erstellt, das durch ein interdisziplinäres Team aus Ärzten, Physio-, Ergo- und Sporttherapeuten, Psychologen, Sozialpädagogen sowie Ernährungsberatern umgesetzt wird. Die ambulante orthopädische Rehabilitation ist von allen Kostenträgern zugelassen. Weiterhin besteht die Möglichkeit Nachsorgeprogramme der DRV (IRENA, T-RENA), erweiterte Ambulante Physiotherapie (eAP), das AOK-Sports-Programm sowie das Präventionsprogramm der DRV (ehemals BETSi) durchzuführen. Im Anschluss an die Programme der entsprechenden Kostenträger bietet Meyer die Möglichkeit, im gewohnten Umfeld weiter zu trainieren und bei Bedarf behandelt zu werden.

Auch nach 30 Jahren entwickelt sich das Unternehmen ständig weiter. Für die Zukunft ist unter anderem durch die Vereinsgründung »Fit für´s Leben e.V.« ein Angebot an Rehasport geplant.

× Erweitern Meyer Training und Therapie Therapie.

Meyer Training und Therapie

Entenstr. 14, 74199 Untergruppenbach

Fon: 07131-797906

www.meyer.de