Im wunderschönen Bad Urach befindet sich die heißesten Thermalquellen Baden-Württembergs. Die AlbThermen haben diesen natürlichen Schatz erschlossen und können dank dieser natürlichen Unterstützung ein Allround-Wohlfühlerlebnis der besonderen Art anbieten.

»Es ist besonders wichtig die Füße vor dem Saunabesuch zu erwärmen, denn mit kalten Füßen kann der Körper nicht vernünftig schwitzen«, erklärt Andrea Bernardi, Geschäftsführerin der AlbThermen Bad Urach. Im traditionsreichen Thermalbad wird ein perfekter Entspannungstag also von der Sohle weg verstanden und so finden sich Fußbäder in einer eigener Fußbad-Ecke. Ein Tag in den AlbThermen soll schließlich ein absolutes Wohlfühlerlebnis sein.

»Wer einen entspannten Tag in unserer Wellnessoase verbringen möchte sollte am besten ein wenig Zeit mitbringen«, rät Bernardi. Nach einem guten Frühstück mit viel Ruhe lasse sich ein Wellnesstag optimal genießen. Bei drei Saunabesuche mit Entspannungspausen von etwa einer halben Stunde stelle sich die beste Tiefenentspannungswirkung ein, weiß die Expertin. Dabei sei ein Temperaturwechsel in den einzelnen Saunagängen sehr ratsam. Dafür bieten die AlbThermen ein breites Angebot an verschiedenen Saunatypen an. Von der heißen Aufgusssauna dem »Nestle«, in der die Saunameister bei 90 °C noch einmal ordentlich einheizen, über die 80 °C heiße aufgussfreie » Alb-Sauna«, die besonders für Allergiker geeignet ist, bis hin zur eher kühlen »nur« 50 °C heißen »Uracher Schmiede«, die zum sanften Schwitzen einlädt, gibt es in der insgesamt 3000 Quadratmeter großen Saunawelt viel zu entdecken. Darüber hinaus gibt es im Thermalbereich mit dem 80 °C heißen »Schmelztöpfle« ein eigenes Textilsauna-Angebot.

Natürlich weiß auch der Thermalbereich zu überzeugen. Er ist mit dem großen 34 °C warmen Innen-, einem kleinem 38 °C und einem größeren 32 °C warmen Außenbecken bestens für alle Freunde eines angenehmen Badeerlebnisses ausgestattet. »Der große Vorteil unserer Bäder ist, dass wir das natürliche Thermal-Mineralwasser nicht erhitzen müssen. Das Wasser sprudelt aus 770 Metern Tiefe an die Oberfläche und muss sogar von 61 °C noch abgekühlt werden, bevor es in die Becken kommt. Dort können die Gäste die natürliche Heilkraft des Wassers, die tief aus dem Herzen der Schwäbischen Alb kommt, in aller Ruhe genießen«, erläutert Bernardi. Das Baden wird durch eine passende akustische Untermalung und thematisch abgestimmte Lichteffekte zu einem beinahe traumhaften Erlebnis. Ein reichhaltiges Massageangebot rundet den Allround-Wellnesstag ab.

AlbThermen Bad Urach

Bei den Thermen 2, 72574 Bad Urach

Fon: 07125-94 36 0

www.albthermen.de