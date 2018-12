Bike Arena Heilbronn

× Erweitern Bike Arena

Den Unterschied zwischen Heimtrainer und Ergometer kennen viele nicht so genau: Das Ergometer wird nach der europäischen Gerätenorm DIN EN 957-1/5, Klasse HA, zugelassen. Diese Norm drückt aus, dass das Ergometer eine genaue Leistungsanzeige in Watt besitzt und der Widerstand in mindestens 10-Watt-Schritten stufenlos einstellbar ist. Bei einem Heimtrainer wird nur die Belastungsstufe angezeigt. Bei einem Ergometer ist die Leistung also konkret nachvollziehbar. Wer ein intensives Herz-Kreislauftraining betreiben oder ein Training unter ärztlicher Betreuung einhalten will, sollte sich für ein Ergometer entscheiden. »Die Ergometer von

Kettler sprechen vor allem die Nutzer eines Gesundheitsorientierten Herz-Kreislauftrainings an – doch auch ambitionierte Sportler, die sich auf der Basis exakter Leistungsangaben in Form bringen wollen, sind von den aktuellen Ergometern begeistert«, so Dominik Blümel, Produktexperte bei Kettler. Die Bike Arena Bender ist der Fachhändler für Kettler-Produkte in Heilbronn.

